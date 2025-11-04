El Gobierno se reafirma en que el fiscal general "siempre ha defendido la verdad y perseguido el delito"

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reiterado la "máxima confianza" del Ejecutivo en la justicia en relación con el juicio contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, al tiempo que ha aprovechado para reafirmar que este "siempre ha defendido la verdad y ha perseguido el delito". Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada si el Gobierno mantiene el apoyo al fiscal general después de que este lunes se abriera en el Tribunal Supremo el juicio contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Saben que desde esta mesa siempre les hemos trasladado la máxima confianza hacia la justicia", ha sostenido la ministra portavoz, subrayando que precisamente es esta semana y la próxima cuando se está juzgando la causa contra el fiscal general. "Entenderán que esa prudencia y ese respeto que siempre hemos manifestado sea incluso mayor durante todos estos días", ha añadido. Con todo, Alegría ha querido dejar claro que "el Gobierno sí que mantiene el convencimiento de que el fiscal general del Estado siempre ha defendido la verdad y que desde luego siempre ha perseguido al delito".