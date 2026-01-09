El gobierno sirio anuncia un alto el fuego para que combatientes kurdos abandonen Alepo

El ministerio de Defensa sirio anunció este viernes un alto el fuego destinado a permitir que los combatientes kurdos abandonen Alepo tras varios días de enfrentamientos con el ejército que han obligado a miles de civiles a huir.

Estos combates, que dejan al menos 21 muertos desde el martes, son los más graves registrados en la segunda ciudad de Siria entre el gobierno central y los kurdos, una importante minoría étnica que controla vastas extensiones en el noreste del país y algunos barrios de Alepo.

Los choques han obligado a miles de personas a escapar y han hecho temer que el conflicto adquiera una dimensión regional, ya que Turquía se ha declarado dispuesta a intervenir junto a las autoridades sirias e Israel ha salido en defensa de los kurdos.

"Con el fin de evitar una nueva escalada militar en los barrios residenciales", se ha ordenado un cese al fuego a partir de las 03H00 locales (medianoche GMT) "en los barrios de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zeid", anunció temprano el viernes el Ministerio de Defensa sirio.

Los combatientes kurdos tienen hasta las 09H00 locales del viernes (06H00 GMT) para abandonar estas zonas llevando consigo únicamente sus "armas ligeras", precisó esa cartera en la plataforma de mensajería Telegram.

El ejército "se compromete a escoltarlos y a garantizarles un paso seguro hasta que lleguen al noreste del país", según la misma fuente.

El objetivo es que los habitantes que han huido de los combates puedan "regresar y retomar el curso de una vida normal en un clima de seguridad y estabilidad", subrayó el ministerio sirio.

- "Balas de francotiradores" -

El gobernador de Alepo, Azzam Algharib, indicó a la agencia oficial de noticias SANA que ya había realizado, junto con otros funcionarios, "una visita de inspección a las fuerzas de seguridad interior en el barrio de Achrafieh".

Las fuerzas kurdas no han comentado esas declaraciones.

El jueves, el ejército sirio volvió a bombardear los barrios kurdos de Alepo y los enfrentamientos se prolongaron hasta la noche con disparos de artillería, constató un corresponsal de la AFP.

Las autoridades concedieron el jueves tres horas a los civiles para huir a través de dos "corredores humanitarios", por los que, según ellas, pasaron unas 16.000 personas solo ese día.

"Hemos pasado por momentos muy difíciles (...) mis hijos estaban aterrorizados", dijo Rana Issa, de 43 años. "Nos fuimos bajo las balas de los francotiradores, mucha gente quiere salir, pero tiene miedo".

Ambas partes se culparon mutuamente del inicio de los enfrentamientos el martes.

Estos se producen en un momento en que los kurdos y el gobierno tienen dificultades para aplicar un acuerdo alcanzado en marzo para integrar las instituciones de la administración autónoma kurda y su brazo armado, las poderosas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que tienen el apoyo de Estados Unidos.

El jefe de las FDS, Mazloum Abdi, había considerado el jueves que "los intentos de asaltar los barrios kurdos, en plena fase de negociación, socavan las posibilidades de llegar a un acuerdo".

Según Aron Lund, investigador del centro Century International, "Alepo es la zona más vulnerable de las FDS". "Sus barrios kurdos están rodeados por todos lados por territorios controlados por el gobierno", dijo.

Ante el costo humanitario y el riesgo de que se incendie la región, Washington lanzó el jueves un "llamamiento urgente" para que cesen las hostilidades, a través de su enviado para Siria, Tom Barrack.

La violencia ha exacerbado la rivalidad en Siria entre Israel y Turquía, que libran una lucha por la influencia desde la caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024.