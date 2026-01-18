El gobierno sirio avanza hacia el este y toma una ciudad estratégica en Raqqa de fuerzas kurdas

TABQA, Siria (AP) — Las fuerzas gubernamentales sirias tomaron el domingo una ciudad estratégica en el este del país dentro de un avance continuo contra las fuerzas lideradas por los kurdos al este del río Éufrates.

Esto ocurrió después de que las tensiones entre Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos, se intensificaran a principios de este mes, lo que llevó a enfrentamientos mortales y a que el gobierno tomara el control de tres barrios de Alepo que estaban en manos de combatientes kurdos.

El avance militar del domingo en Tabqa, en la provincia de Raqqa, se considera crítico debido a una presa que controla el flujo hacia el sur, hacia las áreas bajo el control de las FDS. La ciudad también alberga una base aérea militar.

Un reportero de Associated Press vio a residentes salir de sus casas para dar la bienvenida a las tropas sirias mientras ondeaban la bandera nacional.

Desde que lideró una insurgencia para derrocar a Bashar Assad en diciembre de 2024, el presidente Ahmad al Sharaa ha tenido problemas por afirmar el control total en todo el país devastado por la guerra y por atraer a las minorías escépticas del gobierno liderado por islamistas en Siria. El gobierno y las FDS se han acusado mutuamente de violar un acuerdo en marzo que reintegraría el noreste de Siria y las fuerzas lideradas por los kurdos con el gobierno.

Las FDS controlan grandes extensiones del noreste de Siria y durante años han sido el aliado clave de Washington en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico. Desde la destitución de Assad, Estados Unidos ha desarrollado fuertes lazos con Damasco y ha intentado aliviar las tensiones entre ambas partes.

Estados Unidos había instado a la calma después de que los enfrentamientos de este mes en Alepo dejaran 23 muertos y decenas de miles de desplazados. Tras el cese de los combates, el líder de las FDS, Mazloum Abdi, dijo el viernes que el grupo retirará sus fuerzas del área al este del Éufrates tras el anuncio de Al Sharaa sobre las medidas adoptadas para fortalecer los derechos kurdos en Siria.

La semana pasada, el Ministerio sirio de Defensa cerró el paso a un área disputada en el este de Alepo designada como zona militar, que incluye parte de una línea de frente tensa que divide las áreas bajo control gubernamental y de las FDS. Y ahora, parece que las tropas gubernamentales se dirigen más profundamente hacia la ciudad de Raqqa, una de las más significativas en el noreste del país bajo control de las FDS.

Tabqa es la última de las áreas mayoritariamente árabes que las fuerzas gubernamentales han capturado en la provincia de Raqqa. No está claro hasta qué punto el ejército sirio avanzará en el corazón del territorio kurdo.

La agencia estatal de noticias siria SANA informó el domingo que las fuerzas kurdas detonaron un puente en la ciudad, en un aparente intento de frenar los avances de Damasco en la ciudad.

Mientras tanto, el gobierno sirio, en un comunicado, acusó a las fuerzas de las FDS de ejecutar prisioneros en Tabqa antes de retirarse del área. Las FDS negaron las acusaciones, diciendo que habían trasladado a los detenidos fuera de la prisión, y acusaron a las fuerzas gubernamentales de disparar contra la instalación. Compartieron un video que muestra a hombres armados con ropa civil en la prisión apoderándose de municiones dejadas allí, con la persona que filmaba gritando: "¡Liberamos la prisión de Tabqa!" No se vieron cadáveres en el breve video.

Las FDS tomaron Tabqa del EI en 2017 como parte de su campaña militar para derribar el llamado Califato del grupo, que en su apogeo se extendía por grandes partes de Siria e Irak.

En otro lugar, el gobernador de la provincia de Deir el-Zour, más al este, pidió a los residentes que se quedaran en casa tras los informes de enfrentamientos con las FDS.

Las relaciones entre las FDS y las tribus árabes en la provincia oriental cerca de un cruce fronterizo estratégico con Irak han sido tensas. Deir el-Zour también alberga los campos petroleros de Al-Omar y de gas de Conoco, cerca de donde las tropas estadounidenses están basadas en el área. Ha habido reportes no confirmados de que tribus armadas locales opuestas al gobierno liderado por los kurdos han tomado el control de los campos.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, dijo que las fuerzas gubernamentales han tomado el control de más de una docena de aldeas y pueblos en el campo oriental de Deir el-Zour después de que las fuerzas de las FDS se retiraran.

El periodista de Associated Press Kareem Chehayeb en Beirut contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.