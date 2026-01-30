El Gobierno sirio y fuerzas kurdas anuncian un acuerdo de integración

DAMASCO, 30 ene (Reuters) - El Gobierno sirio y el grupo liderado por kurdos Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés) anunciaron el viernes que habían acordado un alto el fuego integral y una integración gradual de los organismos militares y administrativos en el Estado sirio en virtud de un amplio acuerdo.

Según el acuerdo, las fuerzas que se habían concentrado en el frente norte del país se retirarían y las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior se desplegarían en los centros de las ciudades de Hasaka y Qamishli, en el noreste, ambas actualmente controladas por las SDF. Las fuerzas de seguridad locales se fusionarán.

Las partes anunciaron el acuerdo después de que las fuerzas gubernamentales sirias, bajo el mando del presidente Ahmed al-Sharaa, capturaran este mes amplias zonas del norte y el este de Siria que estaban en manos de las SDF, lo que obligó a las fuerzas kurdas a retirarse a un enclave cada vez más reducido.

El acuerdo incluye la formación de una división militar que incluirá tres brigadas de las SDF, además de la formación de una brigada para las fuerzas de la ciudad de Kobani, también conocida como Ain al-Arab, controlada por las SDF, que estará afiliada a la gobernación de Alepo.

"El acuerdo tiene por objeto unificar el territorio sirio y lograr la plena integración en la región mediante el fortalecimiento de la cooperación entre las partes interesadas y la unificación de los esfuerzos para reconstruir el país", según el acuerdo anunciado por las SDF.

Un alto funcionario del Gobierno sirio declaró a Reuters que el acuerdo era definitivo y se había alcanzado a última hora del jueves por la noche, y que su aplicación comenzaría de inmediato.