El Gobierno suizo pagará US$56.000 a cada víctima del incendio de Crans-Montana

ZÚRICH, 25 feb (Reuters) -

Suiza anunció el miércoles que realizará un pago único de 50.000 francos suizos (US$56.000) a los supervivientes gravemente heridos y a las familias de las víctimas del incendio ocurrido en el bar New Year de la estación de esquí de Crans-Montana, en el que murieron 41 personas y más de 100 resultaron heridas.

La denominada "contribución solidaria" tiene como objetivo proporcionar una rápida ayuda económica a las víctimas y servir como gesto de compasión, según informó el Consejo Federal suizo.

En principio, el pago se aplicará a cada persona que perdió la vida, así como a todas las personas que fueron hospitalizadas, según indicó el Consejo Federal en un comunicado.

"El Consejo Federal comparte con las víctimas y sus familias el deseo de verdad y justicia", dijo el presidente suizo, Guy Parmelin, en una rueda de prensa. "Nosotros también queremos saber qué ocurrió, por qué y cómo se podría haber evitado".

Testigos y fiscales dijeron que el incendio parece haberse iniciado por el uso de velas chispeantes que prendieron fuego al aislamiento acústico de espuma del techo del sótano del bar.

En total, el Gobierno federal destinará 7,8 millones de francos a las 156 personas más afectadas por el incendio, según dijo el ministro de Justicia, Beat Jans, en la rueda de prensa.

Esa suma, dijo, complementaría la ayuda proporcionada por el cantón de Valais, donde se encuentra Crans-Montana, que ha prometido 10 millones de francos a una fundación para apoyar a las víctimas.

Las autoridades suizas afirmaron que 115 personas resultaron heridas en el incendio. La mayoría de los fallecidos eran adolescentes y muchas de las víctimas eran extranjeros, entre ellos varios de Francia e Italia.

El Consejo Federal anunció que también convocará una mesa redonda para ayudar a las víctimas, las aseguradoras y las autoridades a alcanzar acuerdos extrajudiciales, lo que podría evitar largas batallas legales. Su objetivo es aportar hasta 20 millones de francos a dichos acuerdos.

El Consejo Federal ha manifestado su esperanza de que el Parlamento apruebe rápidamente la legislación que ha redactado para ayudar a las víctimas.

El Gobierno también tiene previsto destinar 8,5 millones de francos para ayudar a los cantones afectados a cubrir los gastos extraordinarios.

