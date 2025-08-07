El Gobierno tacha de "racista" la iniciativa "inconstitucional" de Jumilla y avisa de que estará vigilante

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha tachado de "racista" la iniciativa "inconstitucional" del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que ha aprobado con el apoyo del PP y la abstención de Vox instar al gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, al tiempo que ha avisado de que estará vigilante a los discursos de odio que puedan surgir tras esta medida.

El Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción, fruto de una transaccional del PP a un texto de Vox, que finalmente contó con el apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, que pide prohibir todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas instalaciones. Se da la circunstancia de que en ellas han tenido lugar en el pasado celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero en el pasado. En un punto previo de la moción, se insta al Gobierno municipal a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan la identidad española y protejan los valores y manifestaciones religiosos en España.

A raíz de este texto, han sido varios los departamentos ministeriales que este jueves han criticado la decisión. Concretamente, fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, han subrayado que "en España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución". En este sentido, lo consideran "un nuevo ejemplo de la deriva extremista y excluyente de los gobiernos de la derecha con la ultraderecha".

"Han prohibido obras de teatro, películas, revistas y, ahora, impiden una celebración religiosa en una instalación municipal. Su proyecto es imponer un modelo político y social contrario a la Constitución en el que no está a salvo nadie que no comparta sus postulados o sus creencias", subrayan las citadas fuentes.

En este escenario, desde el Ministerio que dirige Félix Bolaños recuerdan que, "en España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución" y que el artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades.

"Además, la convivencia entre religiones es un valor fundamental para la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa", sostienen las fuentes de Justicia.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran su "condena de cualquier iniciativa discriminatoria" e indican que trabajan por "una sociedad libre de discriminación, racismo y xenofobia". "La libertad religiosa y de culto está garantizada en la Constitución", subrayan.

Asimismo, las fuentes del departamento de Elma Saiz avisan de que, a través del Observatorio Contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), seguirán "muy de cerca los discursos de odio que puedan derivarse o potenciarse a raíz de estas iniciativas que atentan contra la libertad y dignidad de las personas".

ACUSA A PP Y VOX DE UTILIZAR LOCALIDADES COMO "LABORATORIOS"

Más concretamente, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado a PP y Vox de "utilizar" pequeñas localidades como "laboratorios" del país "que algún día aspiran a gobernar". "Un país cerrado, un país pobre, un país donde estamos viendo que el discurso migratorio del PP y Vox es absolutamente, se han fusionado, es absolutamente similar, un tándem", ha señalado en una entrevista en TVE que recoge Europa Press. Saiz también ha destacado que ambas formaciones llegan "a pactos de la vergüenza que no hacen más que intentar dar retrocesos en derechos". "Y además lo intentan hacer, insisto, de forma sibilina, con acciones que parecen inofensivas, como en este caso en Jumilla, al fomentar la práctica del deporte. Y lo que hay detrás es intentar inocular e intentar prácticamente un éxodo", ha explicado.

En la misma línea, la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Micaela Carrillo, ha condenado "con toda firmeza" la decisión del Ayuntamiento de Jumilla, que ha tildado de "racista". "Condeno con toda firmeza la decisión racista del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir actos islámicos en espacios públicos. Es un ataque inconstitucional a la libertad religiosa y un claro acto de islamofobia institucional", ha recalcado en un mensaje en X.

Igualmente, ha acusado a PP y Vox de "utilizar" el odio "como estrategia política". "Están señalando, excluyendo y deshumanizando a las personas musulmanas. Esto no es convivencia. Es violencia. Es una guerra cultural contra los derechos fundamentales y contra nuestra democracia", ha subrayado.