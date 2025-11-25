El Gobierno tilda de "ocurrencias" del PP sus requisitos para fiscal general: "Ninguno se pactó al renovar el CGPJ"

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha calificado este martes como "ocurrencias" los requisitos exigidos por el PP tras la renuncia de Álvaro García Ortiz para quien le sustituya como fiscal general del Estado, incidiendo en que no se pactaron entre PSOE y populares al renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido quien ha tachado de "ocurrencias" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exija que el nuevo fiscal general cuente con el aval del CGPJ --cuyo informe ahora no es vinculante-- y que sea un jurista de "reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión", en vez de los 15 años fijados actualmente, entre otras condiciones.

La vicepresidenta ha acusado a Feijóo de no saber cómo se hace el nombramiento de fiscal general y de plantear "ocurrencias pidiendo que el informe" del CGPJ sobre el candidato elegido por el Gobierno "sea vinculante", ya que "las normas que lo desarrollan no vienen a la carta".

En la misma línea, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que el Gobierno lo que va a hacer con el proceso para nombrar a Teresa Peramato nueva fiscal general "es cumplir la ley y no inventarse requisitos que no aparecen" en ella.

"Por cierto, una ley que en cuanto a requisitos y condiciones para ser fiscal general del Estado se pactó con el Partido Popular para renovar el CGPJ" el año pasado después de varios años de bloqueo, ha apostillado.

Bolaños ha agregado que "ninguna de las condiciones de Feijóo fueron pactadas en aquel acuerdo", salvo la de no haber tenido cargos de responsabilidad política en los últimos cinco años.

ADEMÁS, el ministro ha aprovechado para criticar a "todos aquellos que decían que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)", que traspasaría las investigaciones penales a los fiscales, "no se podía aprobar porque el fiscal general del Estado estaba procesado".

"Entiendo que ahora estarán de acuerdo con que aprobemos una LECrim que agiliza, que europeiza y que moderniza nuestro proceso penal", ha indicado.

Bolaños ha reprochado que se utilizara el argumento "tan débil" de que la reforma se haría para favorecer a García Ortiz. "Ahora tendrán que cambiar de argumento o apoyar, que sería lo razonable, una nueva LECrim", ha instado.