El Gobierno turco se reúne con cargos de Hamás antes de otra ronda de conversaciones sobre Gaza en Estambul

MADRID, 1 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, se reunió este sábado en Estambul con miembros del politburó del movimiento islamista palestino Hamás en un encuentro de carácter preparatorio antes de la nueva reunión regional del lunes sobre la evolución del alto el fuego en la Franja de Gaza. La reunión se produce antes de las conversaciones previstas para el lunes entre los ministros de Asuntos Exteriores de varios países musulmanes, cuyo objetivo es debatir el cese de hostilidades en Gaza y los posibles pasos a seguir. Fidan afirmó que la reunión congregaría a los ministros de los ocho países que se reunieron con el presidente estadounidense Donald Trump en Nueva York en septiembre: Turquía, Qatar, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia. Las conversaciones se centrarán en cómo avanzar a la segunda fase del alto el fuego, declaró Fidan el viernes, una que contempla por encima de todo el futuro político de la Franja y, con importancia prioritaria para el ministro de Exteriores, la creación de una fuerza internacional para estabilizar la situación en suelo gazatí.