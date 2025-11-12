El Gobierno ucraniano suspende al ministro de Justicia por corrupción en el sector energético

KIEV, 12 nov (Reuters) - El Gobierno ucraniano ha suspendido al ministro de Justicia, German Galushchenko, según anunció el miércoles el primer ministro, en el marco de una investigación sobre corrupción en el sector energético.

Las autoridades ucranianas acusaron a siete personas en relación con una presunta trama de sobornos por valor de US$100 millones en la que estaban implicados altos cargos del sector de la energía y que ha provocado la ira de la opinión pública y centrado la atención en la lucha de Kiev contra la corrupción.

Galushchenko, que anteriormente había sido ministro de Energía, fue objeto de acciones de investigación, según informó el martes su ministerio.

No especificó si estaba relacionado con el caso de corrupción energética investigado por la Oficina Nacional Anticorrupción.

Galushchenko se mostró de acuerdo con la decisión del Gobierno, afirmando que "la suspensión mientras dure la investigación es un escenario civilizado y apropiado" en una publicación en Facebook.

"Me defenderé ante la justicia y demostraré mi posición", añadió Galushchenko, sin dar más detalles sobre las causas de la investigación.

Las acusaciones de sobornos en el sector energético son especialmente delicadas para el público en general, que se enfrenta a largos apagones diarios en gran parte del país, incluso antes de que lleguen las bajas temperaturas invernales, mientras se defiende de los ataques masivos rusos a sus infraestructuras. (Información de Anastasiia Malenko; edición de Kim Coghill y Alex Richardson; edición en español de Paula Villalba)