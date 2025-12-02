El Gobierno ve en la decisión del TSJM sobre Air Europa "una nueva derrota de la estrategia del fango" del PP

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro para la Transición Digital y la Función Pública, Óscar López, ha considerado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de no reabrir la investigación respecto a si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería haberse abstenido en participar en lo relacionado con el rescate de Air Europa, es "una nueva derrota de la estrategia del fango" del PP.

Así lo ha hecho después de que el TSJM haya desestimado el intento del PP para obligar a la Oficina de Conflicto de Intereses a reabrir una investigación que determine si Sánchez debía abstenerse de participar en las reuniones del Consejo de Ministros en las que se adoptaron decisiones relativas al rescate de Air Europa, al entender que afectaba a los "intereses personales" de su esposa, Begoña Gómez.

"Esto es una nueva derrota de la estrategia del fango de la oposición y una nueva victoria del sentido común", ha valorado López en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, subrayando que el PP "pretendía llegar al presidente del Gobierno" con su recurso.

El ministro ha recordado que ya en su momento "la Oficina de Conflicto de Intereses constató lo evidente, y es que no había ninguna relación, ni del presidente del Gobierno, ni de su mujer" con Air Europa.

Tras el recurso del PP, el TSJM dictaminó el pasado verano que "la Oficina de Conflicto de Intereses debía aportar más documentación" y, ahora, tras hacerlo, ha llegado a la conclusión de que "no existe ninguna incompatibilidad, porque no existe ninguna relación que la haga incompatible".

Así pues, ha rematado, se trata de "una nueva derrota de la estrategia del fango del PP, que es él quien ha ido a la Oficina de Conflicto de Intereses y quien ha alimentado este asunto, y una nueva victoria del sentido común, como muchas más que va a haber en el futuro".

DECISIÓN DEL TSJM

En su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados han contestado al PP que la Oficina de Conflicto de Intereses ya admitió --por orden del TSJM-- la denuncia que presentó el PP contra Sánchez y realizó las averiguaciones que consideró oportunas.

El PP solicitaba que se anulase la resolución que dictó la Oficina de Conflicto de Intereses el pasado 16 de septiembre, en la que concluía que Sánchez no tenía "obligación de abstención" alguna en este caso.

Los 'populares' insistieron en pedir al TSJM que ordenase a dicha oficina "llevar a cabo actuaciones para comprobar posibles relaciones económicas del Grupo Globalia con el IE África Center durante el periodo en que su dirección correspondía a Begoña Gómez" y que, a la vista de su resultado, valorase si se había producido una "vulneración del deber de abstención" del presidente del Gobierno en la adopción de dichos acuerdos del Consejo de Ministros.

No obstante, el TSJM ha desestimado dicha petición al "tener por ejecutada" la sentencia en la que ratificó su decisión de ordenar a la Oficina de Conflicto de Intereses que admitiese la denuncia que presentó el PP.

En este punto, el tribunal ha recordado al partido que "la sentencia dictada no precisa actuaciones de investigación concretas que hayan de realizarse".

Así las cosas, los magistrados han trasladado a los de Alberto Núñez Feijóo que, si entienden que es "insuficiente" la actividad de investigación de la Oficina de Conflicto de Intereses "o que se han realizado interpretaciones de determinados conceptos que no pueden sostenerse", "puede presentar un recurso" contra dicha decisión.