El Gobierno ve positivo el viaje de diputados a Melilla pese a que sus socios redoblan las críticas a Marlaska

08/11/2022 (I-D) La ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 8 de noviembre de 2022, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, una dotación presupuestaria de 20 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas, incluidas las Islas Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que serán acogidos solidariamente por las comunidades receptoras desde los territorios con mayor número de menores. La dotación forma parte del Plan de Respuesta ante la crisis migratoria para menores migrantes que el Gobierno ha puesto en marcha. En este segundo reparto, no se incluye a Melilla porque ya recibió una primera ayuda en el primer reparto y ahora no tiene la capacidad sobrepasada y no va a recibir a ningún menor. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press