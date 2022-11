El Gobierno ve "correcto" que el Rey viaje a Qatar dada la "unanimidad de apoyo" de los españoles a la selección

10/11/2022 El Rey Felipe VI recibe a congresistas de los Estados Unidos de América participantes en el Congreso “Transatlantic Capital to Capital Exchange”, en el Palacio de la Zarzuela, a 10 de noviembre de 2022, en Madrid (España). El Congreso “Transatlantic Capital to Capital Exchange” se celebra en Madrid del 10 al 14 de noviembre y se trata de un evento bienal organizado por la Ripon Society y el Franklin Center for Global Policy, inmediatamente después de la celebración de las elecciones al Congreso, en una capital europea cada vez. Durante el encuentro, una treintena de congresistas de ambos partidos mantienen encuentros temáticos con contrapartes del país de destino. También, asisten representantes de importantes empresas estadounidenses. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press