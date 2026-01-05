El gobierno yemení acusa a los separatistas de restricciones en adén

Por Ahmed Elimam y Maha El Dahan

DUBAI, 4 ene (Reuters) -

El Gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudí, acusó el domingo a los separatistas del sur, apoyados por Emiratos ⁠Árabes Unidos, de cortar el acceso a ⁠la ciudad portuaria de Adén y advirtió de que "tomaría todas las medidas necesarias" tras arrebatarles territorio en el este del país el sábado.

Los separatistas negaron haber restringido la circulación hacia Adén, pero las acusaciones del Gobierno ⁠indican que persiste ‌la hostilidad entre ​las partes, a pesar de las propuestas de diálogo que habían suscitado esperanzas de una solución negociada a la crisis.

El ​conflicto entre el Gobierno y el Consejo de Transición del Sur (CTS) desde principios del mes pasado ha desencadenado una gran ‌pugna entre las potencias del golfo Pérsico y ha fracturado la coalición ‌que lucha contra las fuerzas hutíes.

Los hutíes, apoyados ​por Irán, tomaron la capital, Saná, en 2014 y los países del golfo Pérsico intervinieron al año siguiente en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente, dividiendo Yemen en zonas de control rivales.

LUCHA POR EL CONTROL DEL SUR DE YEMEN

El Gobierno, en un comunicado de la oficina presidencial a los medios oficiales, dijo que el CTS había tomado medidas para restringir el movimiento de ciudadanos hacia Adén y que también había recibido informaciones de una campaña de arrestos en la ciudad.

El CTS dijo a Reuters que rechazaba las acusaciones, calificándolas de completa distorsión de los hechos, y afirmó que la situación en ⁠Adén era estable.

Reuters no pudo verificar las acusaciones.

Un alto cargo del Gobierno dijo a Reuters que las fuerzas seguirían avanzando hacia Adén. Cualquier diálogo solo comenzaría ​una vez que Adén estuviera asegurada, dijo el funcionario, sin dar más detalles.

Adén ha sido la principal sede del poder fuera de las áreas controladas por los hutíes desde 2015, pero los líderes del Gobierno reconocido internacionalmente abandonaron la ciudad y se dirigieron a Arabia Saudita a principios del mes pasado cuando el CTS tomó el control.

El sábado, mientras las fuerzas gubernamentales decían que habían retomado Mukalla, en la provincia oriental de Hadramout, los residentes de las zonas cercanas a Adén afirmaron que los combatientes del CTS habían establecido puestos ⁠de control.

Mientras tanto, el aeropuerto de Adén cerró el jueves tras una disputa sobre los vuelos entre la ciudad y los ​Emiratos Árabes Unidos, en la que el CTS y el Gobierno se echaron la culpa mutuamente sobre cuál de las partes había cerrado el tráfico aéreo. Al menos un vuelo despegó el domingo, según informaron viajeros y funcionarios del aeropuerto.

La embajada de Estados Unidos también dijo que había recibido informaciones de cierres ‍y vuelos redirigidos hacia y desde la isla yemení de Socotra.

El Gobierno reconocido internacionalmente dijo a última hora del viernes que había pedido a Arabia Saudí que organizara un foro para resolver la cuestión del sur. Riad afirmó que así lo haría y envió invitaciones a las facciones del sur.

El CTS lo acogió con satisfacción a última hora del sábado, al tratarse de una posible señal de que todas las partes ven ahora la ​negociación como el medio eventual de poner fin al breve conflicto desencadenado a principios del mes pasado, cuando los separatistas se apoderaron repentinamente de varias franjas de territorio.

El viernes y el sábado, fuerzas gubernamentales respaldadas por ataques aéreos saudíes recuperaron el control de la provincia de Hadramout, de importancia estratégica en el este de Yemen. (Reporte de ‍Ahmed Elimam y Maha El Dahan; Redacción de Angus McDowall; Edición de Andrew Heavens; editado en español por Tomás Cobos)