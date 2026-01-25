El golazo de Lamine Yamal en el amplio triunfo de Barcelona ante Oviedo

Barcelona evitó cualquier sorpresa y consiguió un triunfo lógico por 3-0 este domingo en su Camp Nou ante el colista Real Oviedo, éxito que lo mantiene al frente de LaLiga española tras la 21ª jornada.

Un espectacular gol de volea de Lamine Yamal, en un remate acrobático tras un centro de Dani Olmo, puso el tercero y definitivo en el minuto 73. Antes, Olmo había abierto el marcador en el 52′ con un potente derechazo, mientras que cinco minutos después Raphinha, luego de robar una pelota, se encontró en un cara a cara para batir a Aarón Escandell.

SPOILER: NO TE VAS A CANSAR NUNCA DE VER ESTAS REPETICIONES. ¡EL GOLAZO DE LAMINE YAMAL PARA EL 3-0 DE BARCELONA VS. REAL OVIEDO FUE UNA OBRA DE ARTE! pic.twitter.com/QMivbs8hNT — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

“Un golazo de volea estratosférica este último. Siempre vale la pena ir al Spotify Camp Nou, desafiando incluso a la tormenta del final del partido” se lee en una nota de Mundo Deportivo, respecto de la fabulosa conquista de Yamal. “Hemos flipado (nos hemos vuelto locos) con el gol de Lamine. Espectacular. Pero lo importante era ganar y tomar confianza para el partido del miércoles ante Copenhague“, comentó Raphinha.

En el diario Sport de Barcelona también valoraron el tanto de Yamal, aunque el columnista Joan Vehils no se engaña con la actuación colectiva del equipo, que consideró endeble: “El golazo de Lamine Yamal es una maravilla para poner en bucle, pero también puede funcionar como cortina de humo. O sea, que no debería maquillar la insustancial primera parte del equipo de Hansi Flick", mencionó en el primer párrafo de su artículo.

La pose a lo Cristiano Ronaldo de Lamine Yamal que celebra su gol y espera el abrazo de Fermín; Barcelona volvió a golear JOSEP LAGO� - AFP�

Justamente: esos tres tantos en la segunda mitad evitaron un eventual sacudón en un Camp Nou, que había terminado preocupado luego de los primeros 45 minutos, en los que no hubo goles pero donde el Oviedo mostró incluso una mejor imagen, aunque Raphinha había tenido la mejor ocasión justo antes del descanso con una volea en el tercer minuto de descuento.

“Estoy feliz con que haya marcado un gol tan bueno. Ese tercer gol fue muy importante para nosotros”, admitió el entrenador Hansi Flick a DAZN. “No jugamos a nuestro mejor nivel en la primera parte, pero tengo que decir que este equipo está haciendo un trabajo fantástico en las últimas semanas y meses”, completó el entrenador alemán de 60 años.

Los catalanes habían visto cómo el Real Madrid, que ganó 2-0 en casa del Villarreal el sábado, lo había desplazado del primer lugar de la liga provisionalmente, pero la victoria azulgrana de este domingo vuelve a ponerlos un punto por encima de su gran rival de la capital.

Lamine Yamal convirtió el séptimo gol en esta Liga en 16 partidos jugados. Además, aportó 9 asistencias en el equipo de Hansi Flick

El triunfo reconduce el rumbo del Barca en LaLiga después del resbalón de la derrota del pasado fin de semana en San Sebastián contra Real Sociedad, lo que había permitido al Real Madrid pisarle los talones. Con la misión cumplida en esta jornada, Barcelona puede empezar ahora a pensar en el importante partido del miércoles ante el Copenhague, en la octava y última jornada de la liguilla de la Champions League

Los azulgranas llegan a esta fecha definitiva dependiendo de sí mismos para conseguir una plaza dentro del Top 8 y con ello evitar tener que ir a un play-off de repesca en febrero. Oviedo, recién ascendido en la élite del fútbol español, sigue último y está a ocho puntos de la zona de salvación.

