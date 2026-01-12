El goleador Kaio Jorge renueva contrato con el Cruzeiro hasta 2030

El Cruzeiro anunció este lunes la renovación del contrato del centrodelantero brasileño Kaio Jorge, máximo goleador de la temporada pasada del Brasileirão, hasta 2030.

Kaio Jorge, de 23 años, marcó 21 goles en 33 partidos en la liga brasileña en 2025 y, según reportes de la prensa local, era uno de los grandes objetivos del campeón Flamengo en el actual mercado de pases.

Cerró así como máximo artillero del torneo, por delante del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, que firmó 18 tantos para el Fla, y Vitor Roque, que hizo 16 con el Palmeiras.

Kaio Jorge sumó, además, cinco dianas en ocho juegos de la Copa de Brasil.

“Estoy muy feliz hoy. Es un día muy significativo para mi trayectoria como jugador profesional. Renovar mi contrato en (el estadio) Mineirão es algo muy gratificante”, celebró el jugador en un video divulgado por el equipo de Belo Horizonte.

El atacante, que aspira a ganarse un cupo con la Canarinha en el Mundial de 2026, agradeció "el esfuerzo" de la directiva para mantenerlo en el plantel.

Kaio Jorge llegó al Cruzeiro en 2024, procedente de la Juventus de Turín. Tenía contrato hasta mediados de 2028.

El anuncio de la renovación se produce dos días después de que el club oficializara el millonario fichaje del mediocampista Gerson, después de seis meses en Rusia con el Zenit de San Petersburgo.

Entrenado por el exseleccionador brasileño Tite, el Cruzeiro disputará la Copa Libertadores 2026.

Fue tercero en la temporada pasada del Brasileirão, con 70 puntos, a nueve del Flamengo y a seis del Palmeiras, entonces bajo la dirección del portugués Leonardo Jardim.