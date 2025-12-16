El Govern concede la Medalla de Oro de la Generalitat a Joan Manuel Serrat y a Núria Espert

BARCELONA, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Govern ha acordado este martes conceder la Medalla de Oro de la Generalitat, la máxima distinción que otorga la institución "en reconocimiento a trayectorias extraordinarias al país", al cantautor Joan Manuel Serrat y a la actriz Núria Espert.

Lo ha explicado la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Panque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, que ha detallado que el acto de concesión de las medallas se celebrará el próximo lunes 22 de diciembre en el Palau de la Generalitat, encabezado por el presidente, Salvador Illa.

Paneque ha sostenido que se trata de dos artistas con trayectorias artísticas y humanas absolutamente extraordinarias: "Han incidido de forma clara a favor de la proyección de la cultura catalana, pero también en el compromiso con estos valores humanistas y democráticos".

JOAN MANUEL SERRAT

De Serrat, el Govern pretende homenajear a su trayectoria artística, pero también al "profundo compromiso cívico y humanista" de un artista al que Paneque ha definido como una figura absolutamente capital para la cultura catalana y una gran figura de la cultura universal.

Ha destacado su estrecha vinculación con Barcelona y ha repasado su obra a través de canciones, álbumes y poesías musicadas: "Se han convertido en absolutamente referentes entre diferentes generaciones, también su compromiso con la libertad creativa, también con la lengua catalana, con la defensa de la democracia", y ha hecho mención a su lucha contra la censura del franquismo.

NÚRIA ESPERT

En el caso de Espert, el Ejecutivo distingue a "una de las grandes figuras en las artes escénicas" en Catalunya, pero también a nivel internacional, a su versatilidad, exigencia artística, talento, habilidad y destreza a la hora de interpretar repertorios clásicos y contemporáneos.

Recuerdan que fue la primera mujer en interpretar 'Hamlet' en España, y que contribuyó a la difusión internacional de autores como Federico García Lorca o Jean Genet, y destacan que la dictadura franquista la quiso silenciar, algo que reforzó su "compromiso con la libertad, con la igualdad y con la dignidad humana".