¿El GP de Barcelona podría llegar a su fin? La incorporación de Madrid pone en duda la carrera

MONTMELÓ, España (AP) — Barcelona está cada vez más cerca de dejar de tener una carrera de la Fórmula Uno después de más de tres décadas.

El Gran Premio tiene contrato hasta el próximo año, pero la adición de una carrera en Madrid en 2026 ha puesto en la mira el evento que se ha celebrado cerca de Barcelona desde 1991.

La F1 ha tendido a añadir circuitos urbanos y temporales, que ofrecen a los espectadores los servicios y atracciones de una ciudad y no son difíciles de acceder. Así fue anunciado el año pasado que la capital de España tendría su propia carrera en un circuito temporal.

Miquel Sàmper, quien es presidente del Circuit de Barcelona-Catalunya, en su mayoría de propiedad pública, visitó el paddock como ministro regional de negocios y trabajo de Cataluña antes de la clasificación para el GP de España el sábado. Dijo a los periodistas que las negociaciones estaban en curso con la F1 para mantener la carrera en el calendario en 2027, pero que tomarían la máxima discreción y tiempo, al igual que "la mejor cocina".

"El éxito de que estas cosas salgan bien es ser discretos", afirmó Sàmper. “Estoy satisfecho, las negociaciones están yendo muy bien, avanzando, esa es la realidad, pero eso no significa absolutamente nada”.

¿Dos carreras para España?

El director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, dijo durante la presentación del evento de Madrid en enero de 2024 que la llegada de una nueva carrera no descartaría mantener el evento de Barcelona en el calendario.

España albergó brevemente dos carreras cuando tuvo el Gran Premio de Europa en un circuito urbano en Valencia de 2008 a 2012.

Pero Italia parece estar lista para perder Imola, quedándose solo con la carrera de Monza, mientras que la F1 se expande en Estados Unidos, donde ahora celebra tres carreras, y busca nuevos aficionados más allá del ya saturado mercado europeo.

Cuando The Associated Press le preguntó a Sàmper si la F1 había cerrado la posibilidad de tener dos carreras en España, dijo que no podía comentar.

La carrera de Madrid se convertirá en el Gran Premio de España, lo que significa que la carrera del próximo año en Cataluña tendrá que obtener un nuevo nombre. Sàmper dijo que eso también se está discutiendo con la F1.

Pilotos defienden Barcelona

Fernando Alonso defendió de forma apasionada a Barcelona el jueves, llegando incluso a predecir que permanecería en el calendario.

"Creo que es positivo tener nuevos circuitos. También es positivo tener nuevos países. Pero al mismo tiempo, necesitamos mantener algunos circuitos tradicionales donde se ha escrito y forjado la historia de la Fórmula 1", dijo el dos veces campeón de la F1.

Esos fragmentos de la historia de la F1 incluyen un memorable duelo entre Nigel Mansell y Ayrton Senna mientras competían lado a lado por el pitlane durante la primera carrera de Barcelona.

Y más recientemente, cuando el actual campeón de F1 Max Verstappen se convirtió en el ganador más joven de una carrera a los 18 años en esta pista. "Para la F1 en general", dijo Verstappen esta semana, "sería una pérdida, por supuesto, si esta pista desaparece". El circuito se considera un buen estándar con curvas de alta y media velocidad. También se ha utilizado regularmente para pruebas de invierno. Lewis Hamilton coincidió en que es una carrera "clásica", y agregó que sería difícil para Madrid construir una mejor pista. "Construir un nuevo circuito es un acierto o error, y el 95% de las veces es peor", dijo Hamilton. "Pero mientras tengamos un buen circuito, entonces está bien". ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.