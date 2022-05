El GP de España estrenará el 'nuevo' Circuit de Barcelona-Catalunya en un fin de semana "histórico"

El Gran Premio de España 2022 de Fórmula 1, que se disputa del 20 al 22 de mayo, presentará grandes novedades en el Circuit de Barcelona-Catalunya, sobre todo en cuanto a recuperar la afición en la grada -con todo vendido- tras dos años de puertas cerradas por la pandemia, y con un 'Gran Circo' que llegará más igualado que nunca en los últimos años a un renovado trazado que confía vivir una fiesta completa de motor y ocio en la 32ª ocasión consecutiva con carrera en Montmeló.

"Será un fin de semana espectacular, histórico, con muchas novedades. Se está poniendo en marcha un nuevo Circuit, que ya se está rodando en él para ver el mejor espectáculo de motor del mundo, y queremos que sea un punto de ocio completo. En la parte deportiva tendremos lo mejor, y por primera vez las W Series", aseguró el director general del Circuit de Barcelona-Catalunya, Josep Lluís Santamaría, en la presentación del Gran Premio.

Con el parque de atracciones del Tibidabo y su balcón natural sin parangón sobre la ciudad de Barcelona como telón de fondo, el Circuit presentó un GP de España 2022 que puede ser un punto de inflexión para el trazado catalán, pues pondrán en liza varias mejoras y novedades, como un nuevo podio.

"Es un orgullo estar en mi ciudad presentando la 32ª edición seguida de Gran Premio de Fórmula 1 en nuestro circuito. El Circuit está haciendo una transformación importante, y donde hasta ahora estaba el semáforo estará el nuevo podio del circuito", apuntó.

Sobre todo, lo que más contento deja al director general es volver a tener público en las gradas, y con todo vendido. Un gran cambio respecto a las 1.000 personas, socios y socias, que entraron en 2021. "Después de dos años muy tristes de no tener el calor del público en tribunas, este año lo tendremos de nuevo a nuestro lado. Ha sido un éxito que seguramente viene motivado por el final de temporada de 2021. El 'sold out' es una gran noticia, hemos tenido que ampliar algunas tribunas y ayer pusimos a la venta las entradas de visión reducida a un precio especial", apuntó.

Por su parte, el conseller de Empresa y Trabajo del Govern y presidente del Circuit de Barcelona-Catalunya, Roger Torrent, aseguró que se abre una "nueva etapa" después de la pandemia. "Hay muchas ganas de recuperar la normalidad, ganas de ir al circuito y vivir intensamente los días de Gran Premio. Hay tantas ganas de F1 que hace días que se han vendido todas las entradas, el aforo será el de las grandes ocasiones. Y con un porcentaje elevado de público catalán. Recuperar la normalidad es una bendición en un Gran Premio con éxito de aforo", auguró.

"Y estrenamos un periodo de estabilidad en F1 y también en MotoGP. Hace un año no diríamos ni imaginaríamos que fuera posible, cuando fuimos a Silverstone a hablar con Domenicali y responsables de F1 para alargar la colaboración, y no parecía fácil. Hay mucha competencia, algunas no muy lejanas, que querrían un GP como el nuestro. No era fácil. Y logramos este periodo de estabilidad con cinco años, como mínimo, de F1 y MotoGP en casa en una etapa de largo recorrido", manifestó.

A nivel económico, se espera un impacto de unos 163 millones de euros y que esos aficionados dejen un gasto medio de 1.008 euros, con unos 28 millones de euros de gasto en total. Y es que el fin de semana presenta la carrera de Fórmula 1 como gran atractivo, pero también se verán las carreras de F2, F3 y W Series y habrá varias actividades de ocio para completar la oferta, a nivel gastronómico, de diversión -simuladores, cabina de fotos o réplicas de monoplazas- además de zona de manualidades para los más pequeños y pequeñas.

Otra de las novedades estará en la ciudad de Barcelona, en su Port Vell, con un 'Village Barcelona&Circuit' que será una nueva experiencia inmersiva de F1 en la ciudad. Este 'village' en el muelle de la Barceloneta del Port Vell tendrá entrada libre y gratuita del 13 al 21 de mayo.

Una oferta de ocio que parte de una estrategia compartida entre Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Catalunya para vivir el Gran Premio de F1 en toda la ciudad. Por un lado, habrá una gran pantalla y un escenario, con música y dinamizadores. Además, estará presente el Arrows de 1999 que pilotó el barcelonés Pedro Martínez De la Rosa, así como una recreación de un box a cargo de Monlau Competición o un circuito de 'slot' y zona de simuladores de 'eSports'.

A la presentación también acudió el expiloto local Pedro Martínez De la Rosa, que apuntó a una gran lucha deportiva en Montmeló. "Estamos ante un Gran Premio especial, histórico. Tenemos dos pilotos españoles en dos buenas estructuras, pero sobre todo uno (Sainz) que puede ganar nuestro Gran Premio. Y además sería la primera victoria de Carlos en la F1. Pinta muy bien y estoy muy ilusionado, estamos ante una situación hasta histórica", manifestó.