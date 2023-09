El Dreamland Gran Canaria confirmó este miércoles que el joven base dominicano Jean Montero no se incorporó el pasado lunes los entrenamientos y que ya ha expresado su deseo de "no continuar bajo la disciplina" del club grancanario, que ha dejado claro que no permitirá que se desvincule como les ha "planteado" el internacional.

"Pese a la convocatoria enviada al jugador para su incorporación a los entrenamientos, el día 11 de este mes, junto con el resto de los componentes del primer equipo, el jugador decidió no comparecer manifestando, asimismo, su voluntad de 'no continuar bajo la disciplina del Club'", indicó el CB Gran Canaria en un comunicado.

El 'Granca', "por respeto a la afición, patrocinadores y, en definitiva, a todos quienes forman parte" de la entidad, aseguró que no va a "aceptar que, unilateralmente, y sin respetar los términos y condiciones que regulan la relación contractual" entre ambos, "se pretenda llevar a cabo una desvinculación" como la que ha "planteado" el dominicano.

"Como no puede ser de otra manera, desde el club vamos a realizar las actuaciones necesarias para reconducir esta situación, deseando que D. Jean Montero se reincorpore inmediatamente a la disciplina del primer equipo y, entre todos, consigamos alcanzar los mayores éxitos deportivos", sentenció el club que preside Sitapha Savané.

El joven Jean Montero, de 20 a√Īos y que ha estado con la selecci√≥n de su pa√≠s en el pasado Mundobasket, lleg√≥ en 2019 a la disciplina del CB Gran Canaria, que le cedi√≥ la pasada campa√Īa al Real Betis, donde brill√≥ y fue elegido como el 'Mejor Joven' de la Liga Endesa.