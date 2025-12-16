El Gran Premio de Portugal regresa a la F1 para 2027 y 2028

Portugal tendrá un Gran Premio en el calendario de la Fórmula 1 en 2027 y 2028, regresando así a la principal competición del automovilismo, anunció este martes el promotor del campeonato.

El acuerdo que une a la Fórmula 1 con el Autódromo Internacional del Algarve, situado en el sur de Portugal, tiene una vigencia de dos años, por lo que incluye también a la temporada de 2028.

Este circuito de 4,6 km "ofrece a los pilotos un reto técnico con cambios de altitud espectaculares, terminando en un descenso hacia la última curva a la derecha, antes de la recta hacia boxes", explica la F1 en su comunicado.

Por el momento, no se ha avanzado ninguna fecha concreta para este Gran Premio de Portugal, pero debería sustituir en el calendario al de Países Bajos, disputado a finales de agosto y que abandona la F1 después de 2026.

El Autódromo Internacional del Algarve se estrenó en el Mundial de F1 en octubre de 2020, durante la pandemia de covid-19, y estuvo en el calendario también otro año, en 2021.

Antes de esa breve etapa, Portugal acogió su primer Gran Premio en 1958 en Oporto, antes de trasladarse en 1959 a Monsanto y luego a Estoril, donde estuvo instalado entre 1984 y 1996.