El gran regreso del Team Malingri a la vela oceánica junto a Marco Trombetti e Isabelle Andrieu con Translated 9 en la Ocean Globe Race 2023

Tras la prestigiosa colaboración con Paul Cayard para introducir a la vela oceánica a los aspirantes a navegantes de Silicon Valley que desean acompañar a Marco Trombetti e Isabelle Andrieu, cofundadores, además de director ejecutivo y presidenta de Translated, respectivamente, en la Ocean Globe Race 2023, Translated 9 anuncia otra colaboración excepcional, con Vittorio y Nico Malingri.

Marco Trombetti afirma estar muy satisfecho: « Casi todo el equipo de Translated se inicia por primera vez en la vela, pero creemos que para hacer grandes cosas hace falta mucho ingenio y valor. Nos embarcamos en una empresa audaz y bella. Nuestra tripulación estará formada por un 70 % de no profesionales, por lo que nos da mucha confianza poder contar con los conocimientos y la experiencia de uno de los más grandes navegantes italianos para la formación y la gestión de la tripulación. Vittorio creyó de inmediato en este proyecto y estamos encantados con su colaboración ».

Marco Trombetti cree que cualquier gran empresa es posible cuando se reúnen grandes cualidades humanas en torno a una misma mesa. Por ello, en esta aventura con el Team Malingri, ha optado por dejarse guiar por Vittorio, que será el director técnico y dirigirá a Translated 9 en todas las etapas de la Ocean Globe Race 2023, y con quien compartirá la función de copatrón, así como por su hijo Nico, que desempeñará el papel de primer oficial de puente.

Si Marco Trombetti e Isabelle Andrieu, quien será la entrenadora del equipo, han decidido participar en la celebración del 50.º aniversario de Whitbread es para materializar su visión: «Creemos en los humanos»; es decir, son los valores humanos, y no las máquinas, los que impulsan las grandes empresas de la vida y los negocios.

En calidad de copatrón y director del equipo, Marco podrá aprovechar, en la vuelta al mundo, la sólida experiencia y los conocimientos técnicos del Team Malingri, que con esta empresa vuelve a la gran navegación oceánica, dando continuidad a la gloriosa historia en la vela de la familia Malingri.

En el sector oceánico, la familia Malingri figura entre los más famosos navegantes y constructores de barcos italianos. Navegantes desde hace generaciones, el padre y el tío de Vittorio (Franco y Doi) participaron en la primera edición de la Whitbread Round the World Race en 1973.

Vittorio ahora es considerado el «maestro del mar» y fue el primer italiano en participar en la Vendée Globe, la vuelta al mundo en solitario sin escalas. La increíble lista de logros de Vittorio incluye varios récords, uno de los cuales logró con su hijo Nico.

Nico Malingri creció en los barcos de su familia, embarcándose finalmente después del bachillerato, y tiene en su haber dos récords oceánicos internacionales con su padre, trece travesías oceánicas en la escuela de vela como instructor, y dos años de regatas y récords en el trimarán de Giovanni Soldini, además de ser capitán de barcos de recreo y de competición.

El Swan 65 de Translated, que perteneció a Clare Francis en la Whitbread de 1978, se está reacondicionando actualmente para prepararse para la Ocean Globe Race 2023 en las hábiles manos de los Malingri.

La implicación de Vittorio en el proyecto de Translated 9 es total, no solo en el perfeccionamiento del barco que, no lo olvidemos, para esta regata retro que celebra el cincuenta aniversario de la Whitbread no tendrá equipamiento moderno, sino también en la asistencia a los armadores en la selección y preparación de la tripulación y, por último, en el manejo del barco durante toda la regata.

Vittorio y su hijo Nico serán, por tanto, el eje de la tripulación de Translated 9 en la vuelta al mundo, junto con un tercer profesional que se seleccionará en los próximos meses.

Isabelle Andrieu también está entusiasmada con la incorporación de los Malingri al equipo: « Vittorio y Nico no solo son navegantes expertos, sino que también encarnan varios de los valores de nuestra empresa: el deseo de conocimiento y de explorar nuevos territorios, el compromiso de alcanzar las propias metas, así como la pasión que impulsa a sacar lo mejor de uno mismo y a alcanzar la meta juntos. El océano, ser miembro de una tripulación y enfrentarse al reto de dar la vuelta al mundo constituyen una metáfora poderosa y precisa de lo que sentimos en Translated y de cómo nos planteamos el futuro ».

« Me encanta formar parte del proyecto Translated 9. La OGR23 es una aventura fantástica desde el punto de vista técnico y humano », declara Vittorio Malingri. « Marco e Isabelle fundaron Translated, un negocio brillante y exitoso, y representan un recurso clave para tomar las decisiones correctas en todo. En cuanto a la competición, el nivel de los rivales será alto, por lo que queremos estar a la altura, pero también divertirnos. Va a ser dura porque navegar rápido en los mares del sur con barcos de 50 años es muy difícil. Por eso quería contar con Nico a bordo y tenemos un programa de entrenamiento muy intenso. Además, la Ocean Globe Race tiene un significado personal para nosotros. Participar significa cerrar el círculo de la historia náutica de nuestra familia, que comenzó con nuestra participación en la primera edición de la Whitbread».

Ahora que se ha formado el grupo de profesionales que dirigirá la regata, Translated 9 está listo para proceder a la selección del resto de la tripulación, que por norma estará formado por un 70 % de no profesionales. Hasta la fecha, hemos recibido más de 700 solicitudes espontáneas. Quienes lo deseen, todavía pueden presentar su solicitud en línea en el sitio web www.translated.com/9.

