El grupo de ingeniería TSK planea salir a bolsa en primavera, según Expansión

2 feb (Reuters) -

El grupo de ingeniería español TSK planea salir a bolsa esta primavera boreal y captar hasta 200 millones de euros (US$237 millones) para financiar su crecimiento, según el diario económico español Expansión.

* TSK, propiedad de la familia García Vallina, tiene como objetivo cotizar en bolsa en abril o mayo, según el informe de Expansión

* Se espera que sea una oferta de acciones de nueva emisión, con la que se recaudarán entre 150 y 200 millones de euros

* Los accionistas fundadores planean conservar al menos el 51% del capital y vender una participación minoritaria, posiblemente en torno al 35%, dependiendo de la valoración

* La valoración total de TSK se estima en unos 500 millones de euros

* Los ingresos se destinarán a financiar planes de crecimiento con el objetivo de elevar las ventas anuales muy por encima de los 1.000 millones de euros

* Ha contratado a Banco Santander, Caixabank y Banca March para liderar la operación.

(US$1 = 0,8432 euros).

