El grupo de rock alternativo Keane celebra este lunes un concierto en la Plaza de España

La emblemática banda británica de rock alternativo Keane protagoniza este lunes por la noche un concierto en la monumental plaza de España de Sevilla, legado de la exposición iberoamericana de 1929 y protegida como bien de interés cultural (BIC), en el marco del festival de música Icónica.

Desde su álbum debut, Hopes and Fears (2004), que les valió reconocimiento internacional, hasta su más reciente trabajo, Cause and Effect (2019), Keane ha mantenido una consistencia y calidad musical que han consolidado su trayectoria internacional.

Con éxitos como "Somewhere Only We Know", "This Is the Last Time" y "Everybody’s Changing", han vendido más de 13 millones de discos en todo el mundo y han realizado giras que llenan estadios.

La formación británica cuenta con prestigiosos premios, incluyendo dos BRIT Awards en 2005, por Mejor Álbum Británico con Hopes and Fears y Mejor Artista Revelación Británico. Su innovador sonido les ha llevado a ganar el premio a Mejor Banda Revelación en los MTV Europe Music Awards en 2004 y a recibir el Ivor Novello Award a

Europa Press