El grupo de salsa Jon Koldo protagoniza este sábado el espectáculo Argiluna para la inauguración de las luces navideñas

PAMPLONA, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Coincidiendo con la festividad de San Saturnino, patrono de Pamplona, la ciudad dará la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido de luces. Al igual que el año pasado, la Plaza Consistorial será el epicentro de la celebración, con el espectáculo de luces y sonido Argiluna. En esta ocasión, la propuesta incluye un concierto del grupo de salsa Jon Koldo, nombre que tomaron del cantautor dominicano Juan Luis Guerra, autor de canciones míticas como 'La bilirrubina' o 'Burbujas de amor'. De él tomaron su nombre, eso sí, adaptado al euskera.

La cita musical arrancará a las 17.50 horas. Desde un escenario en la Plaza Consistorial, el grupo Jon Koldo animará a las personas asistentes con su música latina y su salsa. Durante cerca de media hora, interpretará canciones propias y versiones de algunos temas de ritmos caribeños. El grupo, compuesto por una decena de amistades forjadas en las aulas musicales, surgió tras interpretar todos ellos de forma conjunta la canción 'La travesía' del artista dominicano, ha informado el Ayuntamiento. Este sábado volverán a interpretar esa melodía, junto con otras canciones de merengue, bachata y chachachá, además de dos temas en euskera y una versión con arreglos propios del aurresku.

Tras el concierto, dará comienzo el espectáculo de luz y sonido 'Argiluna'. Asomados a los distintos balcones de la Casa Consistorial, siete profesionales de la música interpretarán la composición del mismo nombre elaborada por Ignacio García Nuñez. La pieza, de alrededor de seis minutos de duración, será interpretada por Aingeru Ochotorena Labairu, en la percusión; el txistulari Igor Martínez; la violinista Amaya Arboníes; el saxofonista Koki Gomez Salas; la violonchelista Ainhoa Bandrés; y Ionan Peñalver Segura y Santiago Irisarri Campos, con la txalaparta. Cada uno, en un balcón, irán interpretando una parte de la melodía, apoyados por un espectáculo de luces sobre la fachada del Ayuntamiento, hasta que finalmente confluyan todos juntos en los acordes finales.

Ese será el momento en el que se active la iluminación navideña en toda la ciudad, con la fachada del Ayuntamiento y la Plaza Consistorial como espacio principal. La propuesta y dirección de 'Argiluna' corre a cargo del equipo de Zentral Café Teatro, situado en el mercado de Santo Domingo.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

Todo este espectáculo musical será el preludio al encendido de los 1,5 millones de puntos led tanto en el centro de la ciudad como en los barrios. En concreto, se iluminarán 81 calles y plazas, con 294 arcos de luz, 228 adornos en farolas y 97 figuras luminosas. La Plaza Consistorial, la Plaza del Castillo y la avenida de Carlos III tendrán una decoración especial. Además, este año se han renovado completamente algunos arcos de luz en calles como Santo Domingo, Mayor, Chapitela y Estafeta, además de Bergamín, Paulino Caballero y Amaya.

La iluminación se extenderá a todos los barrios, con presencia en la avenida Martín Azpilcueta y avenida de Bayona en San Juan; calle Ermitagaña, Irunlarrea, Sancho Ramírez y Benjamín de Tudela en Ermitagaña - Mendebaldea; la avenida de San Jorge y avenida de Navarra, Marcelo Celayeta y Bernardino Tirapu, Pío XII en las intersecciones, Abejeras, Paseo de Santa Lucía, y varias calles en Mendillorri, Txantrea y Azpilagaña.

Entre las figuras decorativas a pie de calle se han instalado adornos en la plaza Europa, junto a la figura de la Tramontana; en la avenida de Carlos III, junto al monumento al Encierro; en la plaza San Francisco; junto al frontón López; en la plaza Urzainki; en la avenida de Cataluña; en la plaza Sanduzelai; y en la plaza Manuel de Falla, entre otros. Habrá osos luminosos, estrellas, bolas navideñas, un pingüino, una caja de regalo y una casa luminosa.

Las luces permanecerán encendidas de 18 a 24 horas todos los días, desde el 29 de noviembre hasta el 6 de enero. No obstante, el 31 de diciembre, Nochevieja, las calles del Casco Antiguo y Ensanche permanecerán iluminadas hasta las 4 horas.