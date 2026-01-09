El grupo de terminales de cereales Senalia prevé duplicar los envíos en 2025/26

Por Gus Trompiz

PARÍS, 9 ene (Reuters) -

El operador de ⁠terminales de exportación de grano ⁠Senalia espera que sus volúmenes en 2025/26 se dupliquen con respecto a la temporada pasada tras un repunte en la producción de la cosecha ⁠francesa y ‌en ​medio de una fuerte demanda de cebada, dijo la compañía el viernes.

Francia es el ​mayor proveedor de grano de la Unión Europea y Rouen, a orillas del ‌Sena en Normandía, su principal centro de exportación. La ‌cosecha de 2024, afectada por ​las lluvias, redujo su excedente de exportación y dejó las terminales portuarias paradas durante parte de la temporada.

La cooperativa Senalia prevé cargar 3,8 millones de toneladas métricas de cereales en la actual temporada julio-junio, por encima de los 1,8 millones de 2024/25 e igualando el volumen de hace dos años, declaró a la prensa Alain Charvillat, responsable de exportaciones de cereales de Senalia.

El aumento previsto incluye ⁠1,7 millones de toneladas ya cargadas en el periodo julio-diciembre, añadió. Además del aumento de la oferta de ​la cosecha, la actividad exportadora se ha visto impulsada por la fuerte demanda de cebada para piensos. Senalia tenía previsto cargar en breve un cargamento de cebada poco común con destino a Irak, que se sumará a una serie de mercados abastecidos en Oriente Medio y el Norte de África que han ayudado a compensar una pausa en la demanda ⁠china desde el verano, dijo Charvillat.

"Somos competitivos en precio y tenemos esta multitud de destinos", ​dijo sobre la cebada.

MERCADO MÁS DIFÍCIL PARA EL TRIGO

Senalia manipula actualmente tanta cebada como trigo, aunque a lo largo de la temporada espera que el trigo mantenga su predominio habitual sobre la ‍cebada, con un reparto de volúmenes en torno al 60%-40%, añadió.

El contexto del mercado era más difícil para el trigo, con Francia fuera del mercado argelino debido a las tensiones diplomáticas y China que ya no compra trigo francés, dijo.

Marruecos seguirá siendo el principal destino de las exportaciones francesas ​de trigo esta temporada. Charvillat señaló que, aunque Argentina está creando una competencia adicional, los primeros informes sugieren que la calidad molinera de la nueva cosecha del país sudamericano puede ser menos atractiva que la del trigo ‍francés.

(Reporte de Gus Trompiz, edición de Sybille de La Hamaide y Jane Merriman)