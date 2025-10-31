El grupo detrás de la nueva Bolsa de Texas obtiene el respaldo de JP Morgan y levanta 216,8 millones de euros

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Texas Stock Exchange Group (TXSE), la sociedad detrás del nuevo índice bursátil que pretende despegar en el estado sureño, ha obtenido este viernes el respaldo de JP Morgan y ha levantado más de US$250 millones (216,8 millones de euros) en financiación.

El mayor banco de Estados Unidos por activos ha bendecido la próxima inauguración del parqué texano en el primer trimestre de 2026 tras sumarse a una iniciativa apoyada por BlackRock, Citadel Securities y Charles Schwab. JP Morgan tendrá un papel observador en el consejo de administración tras su entrada en el capital social de TXSE.

"Nuestra sólida posición financiera ampara nuestra misión de aumentar la competencia en los mercados de capitales estadounidenses", ha afirmado el fundador y consejero delegado de TXSE, James Lee, en declaraciones recogidas en la nota de prensa.

"El enfoque de TXSE en la alineación y la transparencia para los emisores modificará la trayectoria de nuestros mercados públicos y contribuirá a consolidar a Texas como un nuevo líder mundial en los mercados de capitales", ha añadido.

TXSE ha destacado que 82 entidades financieras y líderes empresariales respaldan al grupo, entre los que están compañías con una capitalización conjunta de más de 2 billones de dólares (1,734 billones de euros) o que gestionan activos por 8,5 billones de dólares (7,369 billones de euros).