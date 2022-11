El Grupo Dole Pineapples recibe el gran premio a la responsabilidad social en Costa Rica

Charlotte, n.c.--(business wire)--nov. 21, 2022--

Dole plc (nyse: dole) anunci√≥ hoy que la c√°mara de comercio americano-costarricense (amcham) ha reconocido a las operaciones de pi√Īa de la empresa en costa rica s.a., con el premio a la responsabilidad social en acci√≥n en la categor√≠a de empleados por su proyecto ‚Äúcentros de informaci√≥n y bienestar‚ÄĚ.

Farm Managers and Employees from Dole’s Santa Fe and Muelle Farms were present at the award ceremony, along with representatives from Dole Tropical Products and Dole’s Costa Rican subsidiary. (Photo: Business Wire)

En la designaci√≥n, AmCham distingui√≥ adem√°s este proyecto como Gran Ganador entre m√°s de 40 propuestas que participaron en el evento de Responsabilidad Social Corporativa de la c√°mara. Este a√Īo se cumple el 26 ¬ļ aniversario del premio y es el primer a√Īo en que se selecciona un Gran Ganador entre todas las propuestas.

Los ‚ÄúCentros de Informaci√≥n y Bienestar‚ÄĚ son una iniciativa integrada que trabaja para impactar de manera positivamente en la vida de los empleados agr√≠colas y sus familias, proporcionando apoyo y acceso a la informaci√≥n de m√°s de treinta organizaciones p√ļblicas y privadas que interact√ļan diariamente con los ciudadanos.

El concepto se desarroll√≥ a trav√©s de un diagn√≥stico para entender las principales necesidades que tiene la mano de obra rural de Dole y c√≥mo la empresa podr√≠a ayudar a satisfacer mejor estas necesidades. Se identificaron un sinf√≠n de tr√°mites y procesos a los que los trabajadores y sus familias se enfrentan, y tienen dificultades para resolver, o que suponen una p√©rdida de oportunidades. Muchas veces, la gesti√≥n de la burocracia tambi√©n supone una p√©rdida de tiempo y de ingresos, un aumento de los gastos, desplazamientos de larga distancia y una disminuci√≥n de los medios de subsistencia, especialmente en las zonas rurales que cuentan con servicios p√ļblicos y privados limitados.

En términos prácticos, los centros de información permiten a los trabajadores de Dole acceder a servicios para ellos mismos o para sus familiares directos para resolver cuestiones relacionadas con sus beneficios sociales, su residencia, sus finanzas personales y mucho más. Estas cuestiones serían difíciles o demasiado costosas de resolver por sí mismas.

Como manifest√≥ un trabajador agr√≠cola de Dole: ‚ÄúMi c√≥nyuge no pod√≠a recibir atenci√≥n m√©dica porque no ten√≠a un trabajo formal y no dispon√≠a de recursos para hacer aportes al plan m√©dico. Gracias a la intervenci√≥n del Centro de Informaci√≥n logramos hacer la inscripci√≥n y mi c√≥nyuge puede disfrutar de los beneficios del Seguridad Social‚ÄĚ.

Dole es la primera empresa de cualquier tipo en el país que ofrece este servicio gratuito a sus empleados agrícolas directamente en el lugar de trabajo. El Centro de Información y Bienestar es un recurso al alcance de 3300 trabajadores y sus familias, que promueve el desarrollo personal y familiar, el sentido de pertenencia y la motivación.

‚ÄúEstamos muy orgullosos de recibir dos premios en este prestigioso evento de responsabilidad social. La designaci√≥n como Gran Ganador entre tantos buenos ejemplos de responsabilidad social en Costa Rica es un testimonio del esfuerzo de equipo necesario para concebir y construir estos Centros para nuestros empleados de la granja‚ÄĚ, inform√≥ Renieri Nu√Īez, vicepresidente de operaciones de pi√Īa para Am√©rica Latina. ‚ÄúNo hay duda de que cuando los esfuerzos se centran en la persona, nuestro principal activo de la empresa, los resultados pueden ser sorprendentes. Esto comenz√≥ como una idea para resolver problemas de papeleo y ha resultado ser el paso m√°s significativo para motivar a los empleados de todos los niveles de nuestra organizaci√≥n y producir resultados tangibles en la vida de nuestras familias‚ÄĚ.

A través de los contactos directos con más de 39 instituciones, los centros proporcionan formación sobre el uso de las plataformas digitales y apoyo para la información, el asesoramiento y el seguimiento de casos y trámites personales con las organizaciones participantes.

Algunos de los logros se reflejan en el impacto positivo en las finanzas del hogar, el uso del tiempo y en la reducci√≥n de las brechas geogr√°ficas, tecnol√≥gicas, educativas, econ√≥micas y sociales. Las familias tienen mayor acceso a los derechos ciudadanos, a los beneficios p√ļblicos y privados, a los servicios y a las oportunidades. Al ayudar a sus empleados con este servicio √ļnico, Dole ha disfrutado de un mayor compromiso, ha reducido el absentismo y ha creado un ambiente de trabajo muy positivo.

El proyecto en cifras (en agosto de 2022):

En 2020, Dole present√≥ su marco de sostenibilidad de tres pilares, The Dole Way, y su compromiso permanente Por los alimentos, por la naturaleza y por las personas. As√≠ como Dole Costa Rica fue pionera hace casi 25 a√Īos en el desarrollo de sistemas globales de gesti√≥n ambiental en la agricultura para enmarcar sus esfuerzos 'Por la Naturaleza', a principios de esta d√©cada la empresa vuelve a innovar estableciendo Centros de Informaci√≥n y Bienestar enfocados en su recurso m√°s importante: 'Por las Personas'.

Acerca de Dole plc

Dole plc es uno de los mayores productores y comercializadores de fruta fresca y verduras frescas de alta calidad en el mundo. Dole plc es líder del sector en muchos de los productos que vende, así como en la educación e investigación en materia de nutrición. Para obtener más información, visite www.dole.com.

Acerca de The Dole Way

En abril de 2020, Dole Food Company anunció The Dole Way, presentando su compromiso y marco de sostenibilidad en torno a las personas, la naturaleza y los alimentos. Para obtener más información, visite www.dole.com

