El grupo eólico marino Orsted entra en pérdidas netas tras el impacto de los aranceles de Trump

COPENHAGUE, 5 nov (Reuters) -

Orsted, el mayor grupo de parques eólicos marinos del mundo, registró una pérdida neta trimestral de 1.700 millones de coronas danesas (US$265,50 millones), según informó el miércoles, afectada por las políticas comerciales del presidente estadounidense, Donald Trump, y su campaña contra las energías renovables.

Las acciones de Orsted se han desplomado un 85% desde su máximo de 2021, golpeadas por el aumento de los costes y las interrupciones en la cadena de suministro, así como los desafíos en Estados Unidos, donde Trump trató de detener varios desarrollos en curso y suspendió nuevas licencias.

Orsted registró pérdidas por deterioro de 1.800 millones de coronas en el tercer trimestre.

"La evolución negativa fue impulsada por el aumento de los aranceles en Estados Unidos y el impacto negativo de la orden de paralización de Revolution Wind, compensada en parte por la disminución de las tasas de interés", dijo la empresa en un comunicado.

La pérdida neta en el periodo de julio a septiembre fue menor a la expectativa promedio de un déficit de 1.950 millones de coronas en una encuesta de analistas proporcionada por la empresa, pero significativamente inferior al beneficio de 5.170 millones de coronas del año anterior.

Por su parte, el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA), excluidas las nuevas asociaciones y las comisiones de cancelación, fue de 3.060 millones de coronas, por debajo de la previsión media de 4.000 millones de coronas.

(1 dólar = 6,4029 coronas danesas)

(Información de Stine Jacobsen y Louise Rasmussen; edición de Terje Solsvik; edición en español de Jorge Ollero Castela)