El grupo Hytera obtiene cinco prestigiosos premios ICCA por sus innovaciones y su excelencia en el mercado

Hytera, proveedor líder mundial de tecnologías y soluciones de comunicaciones profesionales, junto con sus filiales Sepura y Teltronic, ha sido galardonada en 5 categorías en los Premios Internacionales de Comunicaciones Críticas (ICCA) 2022 celebrados en Viena, Austria. Los premios ICCA, presentados por la Asociación de Comunicaciones Críticas (TCCA), son los premios más prestigiosos de las comunicaciones críticas que celebran lo mejor del sector en una variedad de verticales y reconocen a aquellos que han hecho contribuciones importantes e individuales a la industria de las comunicaciones críticas.

Hytera fue galardonada en primer lugar con el premio ‚Äú Best Use of Critical Communications in Transport ‚ÄĚ (Mejor uso de las comunicaciones cr√≠ticas en el transporte) por un proyecto de telecomunicaciones del ferrocarril de Sri Lanka (SLR). Este proyecto permiti√≥ que la soluci√≥n MCS de Hytera, que cumple con el est√°ndar 3GPP, interconectara los emplazamientos del SLR y proporcionara al personal ferroviario acceso en tiempo real a datos cr√≠ticos. Esto les permiti√≥ prestar un mejor servicio a los pasajeros y proporcionar una operaci√≥n fluida y segura a los conductores de trenes, mejorando la puntualidad y reduciendo los accidentes ferroviarios.

Sepura tambi√©n se hizo con el premio ICCA al ‚Äú Best Use of Critical Communications in Mining, Oil & Gas ‚ÄĚ (Mejor uso de las comunicaciones cr√≠ticas en miner√≠a, petr√≥leo y gas) por la aplicaci√≥n AutoMate App SPACE y SCG22 Mobile Radio (radio m√≥vil SCG22), que formaba parte de la soluci√≥n National Wireless para miner√≠a. La soluci√≥n contribuy√≥ al rendimiento operativo y a la seguridad del personal al permitir la automatizaci√≥n de la radio a trav√©s de la geocerca y los disparos situacionales en las minas de hierro en Australia.

El SCU3, el √ļltimo dispositivo de banda ancha para veh√≠culos de Sepura, gan√≥ el premio al ‚Äú Best MX-C Device of the Year ‚ÄĚ (Mejor dispositivo MX-C del a√Īo). Esta tecnolog√≠a despert√≥ un gran inter√©s entre los usuarios de comunicaciones profesionales que buscaban una capacidad de datos potente y preparada para el futuro para mejorar sus soluciones de comunicaci√≥n.

La especialista s√©nior de Sepura, Diana Ball, fue reconocida por su ‚Äú Outstanding Contribution to Critical Communications ‚ÄĚ (Destacada contribuci√≥n a las comunicaciones cr√≠ticas) por el desarrollo de los est√°ndares TETRA, en los que siguen confiando los usuarios para garantizar la interoperabilidad entre proveedores.

El proyecto EDESUR de Teltronic fue el siguiente en recibir el premio ‚ÄúBest Use of Critical Communications in Utilities‚ÄĚ (Mejor uso de las comunicaciones cr√≠ticas en los servicios p√ļblicos). La infraestructura TETRA de NEBULA permiti√≥ a una empresa privada de distribuci√≥n de electricidad en Argentina realizar la monitorizaci√≥n en tiempo real y la detecci√≥n de fallas de una red de distribuci√≥n de energ√≠a, y mejorar a√ļn m√°s la gesti√≥n de la empresa y la eficiencia operativa gracias a la exclusiva tecnolog√≠a SDM (gesti√≥n de datos sincronizados) de Teltronic.

Además de conseguir estos premios, el grupo Hytera también fue preseleccionado para varias categorías adicionales, entre ellas:

Mejor dispositivo MC-X del a√Īo Radio MCS robusta Hytera PDM680 Teltronic RTP-800, la primera radio de cabina MCX para el transporte

Mejores soluciones MC-X del a√Īo Dispositivo de banda ancha para veh√≠culos Sepura SCU3

Mejor dispositivo TETRA del a√Īo Radio multimodo Hytera PTC680 Radio TETRA m√≥vil Sepura SCG22

Mejor uso de tecnología avanzada Cancelación de ruido basada en IA de Hytera para radios bidireccionales

Mejor uso de las comunicaciones cr√≠ticas en la seguridad p√ļblica Teltronic: RESCAN, fiabilidad y m√°xima coordinaci√≥n en la lucha contra el volc√°n

Mejor uso de las comunicaciones críticas en el transporte Hytera: el ferrocarril de Kazajstán funciona de forma segura y eficiente con el sistema de comunicaciones TETRA

Tecnología, producto o soluciones emergentes Hytera PNC560, el primer dispositivo MCPTT 5G en el mundo

Recientemente, Hytera lanz√≥ una serie de innovaciones de su amplia gama de l√≠neas de productos, entre las que se incluyen los √ļltimos radios DMR de la serie H, las c√°maras corporales, las radios PTToC y las radios MCS, la radio robusta multimodo y el dispositivo robusto 5G Xsecure. Tambi√©n las reci√©n lanzadas Soluciones de Convergencia-Nativa de Hytera (incluida HyTalk, HyTalk Pro y HyTalk MC), compuestas por diferentes m√≥dulos, integran las infraestructuras de red existentes, unifican el n√ļcleo de la red y la plataforma de comunicaci√≥n, y proporcionan una API abierta para el despliegue de nuevos servicios.

Con tecnologías de comunicación críticas de vanguardia, Hytera seguirá aportando valor a los clientes globales aprovechando sus tecnologías y profesionales.

Para obtener más información sobre Hytera en los premios ICCA 2022, visite: https://www.hytera.com/en/media-center/event/hytera-group-won-international-critical-communication-awards.html

