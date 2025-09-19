El grupo logístico FedEx gana 446,1 millones de euros en su primer trimestre fiscal, un 3,8% más

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El grupo estadounidense de paquetería y logística FedEx se anotó un beneficio neto de US$824 millones (446,1 millones de euros) en el primer trimestre de su año fiscal 2026, que concluyó en agosto, lo que equivale a un avance interanual del 3,8%. La facturación alcanzó los US$22.244 millones (18.937 millones de euros), un 3,1% más. Del total, la división Express brindó US$19.116 millones (16.274 millones de euros), un 4,4% más, y la de mercancías US$2257 millones (1921 millones de euros), un 3,1% menos. Después, otros conceptos aportaron US$871 millones (741,5 millones de euros).

De su lado, los costes operativos en los que incurrió la multinacional entre gastos salariales, transporte, alquileres o combustibles, entre otros, ascendió a US$21.058 millones (17.927 millones de euros), un 2,7% más. "El crecimiento de nuestros ingresos pone de relieve el éxito de nuestras iniciativas estratégicas, ya que estamos flexibilizando nuestra red y reduciendo nuestros costes de servicio, al tiempo que mejoramos aún más nuestra propuesta de valor y la experiencia del cliente", ha afirmado el presidente y consejero delegado de FedEx, Raj Subramaniam.

Por otro lado, ha indicado que destinó, aproximadamente, US$500 millones (425,7 millones de euros) a recomprar acciones durante el trimestre. A fecha de 31 de agosto, FedEx aún poseía una autorización de US$1600 millones (1362 millones de euros) adicionales. La compañía ha recordado también que, a partir del 5 de enero de 2026, los envíos de paquetería general y de mercancías se encarecerán en un 5,9%.

PREVISIONES Y ARANCELES

La firma norteamericana ha pronosticado que los ingresos crecerán entre un 4% y un 6% durante el ejercicio 2026. Asimismo ha confirmado sus previsiones de ahorro permanente de costes por US$1000 millones (851,3 millones de euros) fruto de la aplicación de un plan de transformación empresarial. En la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados, el director financiero, John Dietrich, ha desvelado que la guerra comercial lanzada por Donald Trump tendrá un impacto negativo en sus cuentas anuales de US$1000 millones. Unos US$300 millones (255,4 millones de euros) se irán al pago de aranceles.