El grupo Morat se estrenará en el festival Marenostrum Fuengriola el 21 de julio de 2023

La banda colombiana de pop latino Morat estará en el escenario principal del festival Marenostrum de Fuengirola (Málaga) el próximo 21 de julio de 2023 para ofrecer una de las noches más románticas de este ciclo de conciertos de artistas y bandas nacionales e internacionales que tiene lugar en el entorno del Castillo Sohail.

Desde la organización del evento han destacado en un comunicado que "el poder de sus letras y la potencia de sus instrumentos ha hecho que Morat se posicione como uno de los grupos más importantes de habla hispana en el mundo. Su trayectoria, que cuenta con una gran cantidad de colaboraciones con artistas de tallaje mundial, no ha parado de crecer estableciéndoles en lo más alto de las listas musicales".

Morat consigue "una indudable conexión con su público y lo han demostrado en su gira de 2022 con más de 70 conciertos repartidos en 20 países". Este verano Morat, en Marenostrum Fuengirola, presentará su último álbum 'Si Ayer Fuera Hoy', en el que han añadido colaboraciones con Juanes, Feid y Duki.

Morat cuenta con más de 15,5 millones de oyentes mensuales en Spotify y tienen canciones con más de 400 millones de reproducciones como 'Cuando nadie ve' o 'Besos en guerra'.

Marenostrum fuengirola

La ecléctica programación de Marenostrum Fuengirola y su espectacular recinto frente al mar Mediterráneo con vistas al Castillo Sohail lo han convertido en uno de los enclaves musicales más exclusivos del mundo.

El festival nació en 2016 como una apuesta del Ayuntamiento de Fuengirola por la cultura y la música en directo, y en sus pocos años de vida ha sido capaz de atraer a los más prestigiosos grupos nacionales e internacionales gracias al apoyo de las principales promotoras, consiguiendo una gran proyección internacional, un estímulo de la economía local y la generación de empleos directos e indirectos durante su desarrollo.

En 2019 fue el recinto escogido por Jennifer López como única fecha de su gira europea, y en 2022 acogió el único festival creado por Louis Tomlinson 'The Away From Home Festival'. En el pasado, Marenostrum Fuengirola ha recibido estrellas de gran prestigio como Bob Dylan, Rod Stewart, Santana, Ricky Martin, Sting, Alejandro Fernández, Manuel Carrasco, Vetusta Morla, Izal, The Beach Boys, Dulce Pontes o Marc Anthony, entre muchas más.

Europa Press