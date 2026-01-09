El grupo separatista yemení se divide tras las disputas entre Arabia Saudí y EAU

Por Jana Choukeir y Maha El Dahan

DUBÁI, 9 ene (Reuters) - El principal grupo separatista de Yemen parecía dividido el viernes, mientras algunos de sus miembros anunciaran su disolución, en el marco de una disputa entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos que salió a la luz pública tras el avance separatista del mes pasado.

Las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí han recuperado gran parte de las zonas del sur y el este de Yemen que habían sido tomadas en diciembre por el Consejo de Transición del Sur (CTS), apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, y una delegación del CTS ha viajado a la capital saudí, Riad, para mantener conversaciones.

Sin embargo, Aidarous al Zubaidi, líder del CTS, huyó de Yemen el miércoles en lugar de participar en las conversaciones. La coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen dijo que EAU había ayudado a transportarlo en un vuelo que fue rastreado hasta un aeropuerto militar de Abu Dabi.

Uno de los miembros que viajó a Riad para las conversaciones dijo en un comunicado difundido el viernes por los medios de comunicación estatales saudíes que el grupo había decidido disolverse.

Sin embargo, el CTS afirma que no ha tenido ninguna comunicación con la delegación que inició las conversaciones bajo patrocinio saudí.

Un portavoz que no viajó a Riad y es cercano a Zubaidi dijo que cualquier decisión sobre el destino del grupo solo puede ser tomada por el consejo en pleno, incluido su líder.

Cualquier decisión de este tipo solo se tomaría una vez que la delegación en Riad "sea liberada", dijo.

El ministro de Defensa saudí, Jalid bin Salman, acogió la decisión como una decisión "valiente". Dijo que se celebraría una conferencia en Arabia Saudí para debatir los problemas del sur de Yemen con todos los grupos invitados.

Arabia Saudí y EAU han tenido fuertes diferencias en cuestiones que van desde la geopolítica hasta la producción de petróleo. Su rivalidad quedó al descubierto cuando el CTS avanzó hasta acercarse a la frontera de Yemen con Arabia Saudí, lo que Riad tachó de amenaza para su seguridad nacional.

(Información de Jana Choukeir; edición de Philippa Fletcher y Aidan Lewis; edición en español de Paula Villalba)