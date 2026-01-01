El grupo surcoreano BTS volverá con nuevo álbum el 20 de marzo

SEÚL, 1 ene (Reuters) - El grupo de K-Pop BTS regresará con un nuevo álbum el 20 de marzo, seguido de una gira mundial, dijo el jueves la agencia de la banda surcoreana

El álbum será el primero publicado por el grupo de siete miembros en más de tres años desde el álbum antológico de 2022 "Proof", dijo la agencia del grupo, Big Hit Music, una filial de HYBE, en un comunicado

Las actividades de BTS como grupo habían estado en pausa mientras los miembros realizaban el servicio militar obligatorio de Corea del Sur por turnos

(Reporte de Joyce Lee; edición de Chris Reese; editado en español por Tomás Cobos)