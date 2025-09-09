El hallazgo de una bomba de la II Guerra Mundial en Bratislava provoca evacuaciones en centro urbano
- 1 minuto de lectura'
BRATISLAVA, Eslovaquia (AP) — El descubrimiento de una bomba de la II Guerra Mundial en la capital de Eslovaquia durante trabajos de construcción provocó evacuaciones el martes, según informaron las autoridades.
La medida de emergencia abarcó varias cuadras en el centro de Bratislava, incluyendo un importante puente sobre el río Danubio. El transporte público y todo el tráfico fueron detenidos durante la hora punta de la mañana.
Los expertos planeaban desactivar la bomba de 500 libras (225 kilogramos), que fue descubierta el lunes por la noche, hacia el mediodía.
Una refinería de petróleo ubicada en la zona fue un objetivo del bombardeo aliado en 1944 durante la guerra. Eslovaquia era un estado títere nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
