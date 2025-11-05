El HCOB PMI alemán de servicios se sitúa en 54,6 en octubre, por encima de lo previsto
LA NACION
Por Lynx Insight Service
El índice de gerentes de compras (HCOB PMI) del sector servicios de Alemania registró un nivel de 54,6 en octubre, por encima de lo esperado por los economistas, según los resultados finales publicados el miércoles por S&P Global.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 54,5 en octubre.
La lectura provisional del índice de servicios se había situado en 54,5.
El índice final compuesto, que abarca tanto el sector servicios como el industrial, alcanzó un nivel de 53,9, mejor de lo esperado.
El índice compuesto fue superior a una lectura preliminar de 53,8 y también fue más alto que una previsión de analistas de 53,8.
