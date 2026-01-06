El HCOB PMI compuesto de la eurozona se sitúa en 51,5 en diciembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice compuesto final del sondeo entre gerentes de compras (HCOB PMI) de S&P Global para la eurozona, considerado un buen barómetro de la salud económica en la región, fue peor de lo esperado al registrar un nivel de 51,5 en diciembre.

* Economistas consultados por Reuters habían previsto que el índice se situaría en 51,9.

* El indicador compuesto final de la eurozona fue inferior a una estimación preliminar de 51,9, según los datos publicados el martes.

* El PMI del sector servicios, que representa en torno a dos tercios del PIB, registró un nivel más bajo de lo previsto en su lectura final, en 52,4.

* El PMI final de servicios fue más bajo que una lectura provisional de 52,6 y no alcanzó una previsión de los economistas de 52,6.