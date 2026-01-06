LA NACION

El HCOB PMI compuesto de la eurozona se sitúa en 51,5 en diciembre, por debajo de lo previsto

El HCOB PMI compuesto de la eurozona se sitúa en 51,5 en diciembre, por debajo de lo previsto
El HCOB PMI compuesto de la eurozona se sitúa en 51,5 en diciembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice compuesto final del sondeo entre gerentes de compras (HCOB PMI) de S&P Global para la eurozona, considerado un buen barómetro de la salud económica en la región, fue peor de lo esperado al registrar un nivel de 51,5 en diciembre.

* Economistas consultados por Reuters habían previsto que el índice se situaría en 51,9.

* El indicador compuesto final de la eurozona fue inferior a una estimación preliminar de 51,9, según los datos publicados el martes.

* El PMI del sector servicios, que representa en torno a dos tercios del PIB, registró un nivel más bajo de lo previsto en su lectura final, en 52,4.

* El PMI final de servicios fue más bajo que una lectura provisional de 52,6 y no alcanzó una previsión de los economistas de 52,6.

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...