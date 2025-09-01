El HCOB PMI final manufacturero de Alemania se sitúa en el 49,8 en agosto, peor de lo previsto

LA NACION

Por Lynx Insight Service

1 sep (Reuters) -

* El Índice de Gerentes de Compras (HCOB PMI) del sector manufacturero alemán, que representa en torno al 20% de la economía del país, se situó en un nivel de 49,8 en agosto, una cifra inferior a lo esperado por los analistas, según los datos finales de un sondeo elaborado por S&P Global y publicado el lunes.

* Economistas consultados por Reuters habían previsto que el índice del sector industrial alemán se situara en agosto en 49,9.

* El dato provisional se había situado en 49,9.

* Una cifra superior a 50 indica expansión, mientras que lecturas por debajo de dicho nivel apuntan a contracción en el sector. (Información de Paula Villalba)

