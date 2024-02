Debbie y Richard Nuttall se han hecho con una fortuna de 61 millones de libras (7,1 millones de euros). La pareja ha expresado su deseo de dar parte del dinero a familia y a amigos. El plan tiene una gran excepción: el hermano de Debbie, Glen.

Se pelearon cuando ambos acaban de cumplir la treintena, después de que Debbie se separara de su primer marido Paul, amigo de Glen. Veinte años después, siguen sin hablarse. Tras conocer la noticia, Glen ha subrayado que no quiere "ni un penique" del premio de su hermana: "¿Ponerme a mendigar? Ni de coña", señala a Sunday Mirror.

Los hermanos se llevan un año entre ellos. Sus padres se separaron cuando Glen tenía seis años de edad y ambos pasaron su niñez con su madre. Glen rememora que estaban muy unidos: "Me gustaría pensar que sí. A lo mejor ella guarda otros recuerdos", admite.

En su juventud, Glen tuvo que lidiar con problemas psicológicos. Pasó un tiempo con su padre y acabó necesitando atención especializada tras convertirse en lo que él describe como "un bala perdida". La gran pelea entre ambos hermanos llegaría años después de esta época de su vida, donde llegaron a vivir juntos.

Cada uno se ha desarrollado por separado: Debbie vive con su segundo marido, Richard, en una casa adosada de 370.000 libras (434.000 euros), y tienen tres hijas y dos nietas. Por su parte, Glen tiene cuatro hijos, uno de ellos autista, está esperando a que le concedan una casa de protección oficial y sigue adelante gracias a las ayudas.

Glen defiende que ha tratado de resolver el conclicto en varias ocasiones sin conseguirlo y que su hermana ha llegado a ignorarle en el supermercado: "A veces pienso en ello y me pongo triste, pero después pienso en cómo lo he intentado y ella no ha hecho ningún esfuerzo para lograrlo".

De hecho, se enteró de que su hermana había ganado la lotería porque uno de sus hijos le pasó un artículo al respecto. A pesar de todo, Glen "no guarda ninguna hostilidad" hacia su hermana: "No me malinterpretéis. Estoy feliz de que haya ganado este dinero. No estoy celoso ni nada por el estilo. A lo mejor sueno muy amargado, pero no lo estoy".

Debbie y Richard se enteraron de la noticia en las Canarias, donde estaban celebrando su 30 aniversario. Se han comprado un BMW X5 y planean comprarse una segunda casa en Portugal y jubilarse antes de tiempo. A su vez, quieren "dar gran parte de su fortuna" a ONG, según señala The Sun. Ambos son embajadores de BK Heroes, una fundación para pacientes de cáncer de cerebro y enfermedad crónica del riñón fundada en honor a Ben King, primo de Debbie, que murió a los 27 años por un cáncer de cerebro tras lidiar toda su vida con nefritis tubulointersticial aguda y uveítis, una enfermedad autoinmune.

El exmarido de Debbie, Paul, ha reconocido que también se enteró de la noticia por la prensa: "Todos cometemos errores, es parte de la vida", ha señalado a The Mirror, refiriéndose a cómo se separaron tras un breve matrimonio en 1992. "Puede donarme parte del dinero, ¡estaría muy agradecido!", ha ironizado. Él y su nueva esposa han felicitado a la pareja: "Me alegro por ellos. Estoy seguro de que se lo pasarán bien gastándose el dinero".