El hermano del jefe del Shin Bet en Israel, inculpado "de ayuda al enemigo en tiempo de guerra"

El hermano del director de la Agencia de Seguridad Interior israelí (Shin Bet) fue inculpado el jueves por "ayuda al enemigo en tiempo de guerra" en el marco de un vasto caso de contrabando de mercancías con destino a la Franja de Gaza, anunció la fiscalía.

Betzalel Zini y otros dos sospechosos son procesados, según el acta de acusación, por los delitos de contrabando "organizado, sistemático y sofisticado de mercancías" hacia el territorio palestino desde junio de 2025, en plena guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

Los tres hombres son sospechosos de introducir mercancías como cajas de cigarrillos, teléfonos celulares, paneles solares, repuestos para vehículos "engañando a los soldados en los cruces hacia (la Franja de Gaza) y presentándose falsamente como ingresando en el marco de su servicio militar por razones de seguridad".

En la época de los hechos que les son reprochados, Zini, reservista, comandaba un equipo de ingeniería civil en Gaza. Su hermano, el general David Zini, asumió como jefe del Shin Bet en octubre de 2025.

Betzalel Zini y otros acusados eran "conscientes de la posibilidad de que las mercancías prohibidas llegaran a Hamás y a sus miembros, y de la fuerte probabilidad de que ello ayudaría al enemigo en su guerra contra Israel".

Doce personas y una empresa ya fueron imputadas en el marco de este asunto.