El héroe local Vergara brilla de nuevo mientras Napoli vence a Fiorentina

MILÁN (AP) — Antonio Vergara dio a los seguidores del Napoli otra razón para celebrar en medio de una crisis de lesiones cada vez más profunda en el campeón defensor de la Serie A el sábado.

Vergara anotó un gol espectacular a mitad de semana en la Liga de Campeones y contribuyó con un tanto y una asistencia en la Serie A para ayudar al Napoli a vencer 2-1 a la Fiorentina.

Esa fue la primera victoria del Napoli en cuatro partidos en todas las competiciones, y redujo la diferencia con el líder de la Serie A, el Inter de Milán, a seis puntos.

El Inter jugará en Cremonese el domingo.

El Napoli buscaba recuperarse tras ser eliminado de la Liga de Campeones el miércoles después de una derrota 3-2 ante el Chelsea.

Vergara anotó su primer gol para el Napoli en esa derrota y añadió a eso su primer gol en la Serie A el sábado, en el minuto 11. Rasmus Højlund fue bloqueado por los defensores de la Fiorentina al intentar recoger un balón largo, pero eso permitió a Vergara hacerse con él y avanzar rápidamente antes de disparar al ángulo inferior derecho.

El centrocampista nacido localmente saltó sobre las vallas publicitarias y se dirigió a la pista para celebrar con los aficionados.

La Fiorentina estuvo cerca de igualar momentos después de que el anfitrión debería haber duplicado su ventaja, pero Roberto Piccoli cabeceó un tiro libre al poste y, mientras la acción continuaba, el portero del Napoli, Alex Meret, realizó una increíble parada para desviar el cabezazo de Albert Guðmundsson a quemarropa.

Sin embargo, también en esa jugada, Giovanni Di Lorenzo cayó de manera incómoda sobre su rodilla izquierda, que pareció doblarse bajo él. El capitán del Napoli estaba claramente en agonía y fue retirado en camilla hacia una ambulancia.

El Napoli ha luchado con lesiones toda la temporada y los jugadores que están fuera incluyen a Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, David Neres, Billy Gilmour, Matteo Politano y Amir Rrahmani.

El Napoli duplicó su ventaja al inicio de la segunda mitad cuando Vergara encontró a Miguel Gutiérrez por la derecha y este se internó superando al defensor de la Fiorentina, Robin Gosens, antes de curvar el balón hacia el rincón inferior lejano.

Manor Solomon redujo la diferencia a los 57 minutos, empujando el rebote después de que Meret desviara el intento de Piccoli.

La Fiorentina se mantuvo en el puesto 18 de la Serie A, a un punto de la salvación.

El regreso de Berardi

Domenico Berardi tuvo un gran regreso a la alineación titular al anotar y forzar un gol en propia puerta mientras el Sassuolo ganó 3-uno en Pisa. La primera titularidad de Berardi desde noviembre siguió a una distensión en el tendón de la corva.

El Sassuolo subió al puesto 11 mientras que el Pisa permaneció en el fondo de la tabla, a cuatro puntos de la salvación.

El Hellas Verona, en penúltimo lugar, jugaba más tarde en el Cagliari, que está a mitad de tabla.

