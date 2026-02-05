El hijastro del príncipe de Noruega niega haber drogado a una presunta víctima de violación

Por Gwladys Fouche

OSLO, 5 feb (Reuters) - El hijo de la princesa heredera de Noruega negó el jueves ante un tribunal haber ⁠drogado a la presunta víctima ⁠de una de las violaciones de las que se le acusa, en su segundo día de testimonio en un juicio que ha conmocionado a Noruega. Marius Borg ⁠Hoiby, de ‌29 ​años, que se unió a la familia real cuando su madre, Mette-Marit, se casó con ​el príncipe heredero, Haakon, en 2001, está acusado de 38 cargos. Se enfrenta a ‌varios años de prisión si es declarado culpable.

El martes se ‌declaró inocente de cuatro cargos de ​violación y uno de violencia doméstica. Se declaró culpable de conducta sexual ofensiva, conducir exceso de velocidad y sin carné válido.

Hoiby también se declaró parcialmente culpable —una declaración permitida por la legislación noruega— de agresión agravada y conducta imprudente.

El miércoles, negó que los vídeos de su teléfono mostraran actos de violación y se derrumbó al recordar una infancia públic.

El juicio ocurre en un momento en que su madre es objeto de escrutinio por las nuevas ⁠revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense fallecido Jeffrey Epstein, lo que ha dañado la popularidad de ​la familia real, aunque la mayoría de los noruegos siguen queriendo la monarquía.

HISTORIAL DE BÚSQUEDAS

El jueves, Hoiby respondió a preguntas sobre el historial de búsqueda de su teléfono, incluyendo palabras como "violación".

"¿Es esto algo que le interesa?", preguntó el fiscal Sturla Henriksboe.

"He visto muchas cosas raras", respondió Hoiby, vestido con vaqueros y un jersey azul marino sobre una camiseta blanca, jugueteando en ocasiones con una ⁠pulsera entre los dedos.

El miércoles, el juicio se centró en el cargo de violación que supuestamente ​tuvo lugar en 2018 en el sótano de la residencia de la familia del príncipe heredero, a las afueras de Oslo. La presunta víctima dijo que estaba segura de que la habían drogado.

"¿La drogó?", preguntó Henriksboe el ‍jueves.

"Nunca", respondió Hoiby. Henriksboe preguntó entonces a Hoiby si conocía drogas "que colocaran", como la ketamina, y si podía tener acceso a ellas. Hoiby dijo que conocía esas drogas y que probablemente podría tener acceso a ellas.

John Christian Elder, el abogado que representa a la presunta víctima, preguntó a Hoiby qué opinaba sobre el hecho ​de que se le acusara de varios delitos de violación cometidos mientras las presuntas víctimas dormían o estaban inconscientes.

"No recuerdo ese episodio, así que no sé si hubo consentimiento o no", dijo Hoiby, refiriéndose a la presunta violación de 2018.

(Información ‍de Gwladys Fouche; edición de Mark Heinrich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)