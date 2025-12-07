El hijo de Bolsonaro dice que podría no presentarse a las presidenciales de Brasil

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO, 7 dic (Reuters) - El senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro, dijo el domingo que podría no presentarse a las elecciones presidenciales de Brasil del próximo año.

Su postura marca un cambio respecto al anuncio del viernes, cuando dijo que su padre lo había elegido para liderar la candidatura del Partido Liberal, decepcionando a los mercados que habían apostado por un candidato más experimentado que consolidara el apoyo de la derecha.

El anuncio definitivo llegará el lunes, dijo el senador después de asistir a un servicio religioso.

"Existe la posibilidad de que no llegue hasta el final", dijo Bolsonaro, que añadió que su renuncia tendría "un precio".

El senador no quiso decir si ese precio sería que el Congreso votara un proyecto de ley para indultar a los condenados por invadir y vandalizar edificios públicos en enero de 2023, en protesta por los resultados electorales.

"Quiero que piensen en lo que está en juego en Brasil y cuánto vale para mí retirar mi candidatura".

El expresidente derechista Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años, fue condenado por planear un golpe de Estado tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022. (Reporte de Marta Nogueira en Rio de Janeiro; editado en español por Javier Leira)