El hijo de la princesa heredera de Noruega niega las acusaciones de violación ante un tribunal

Por Gwladys Fouche y Nora Buli

OSLO, 3 feb (Reuters) - El hijo de la princesa heredera de Noruega fue ⁠juzgado el martes por ⁠cargos de violación, violencia doméstica, agresión y posesión de drogas, entre otros delitos, en un caso que ha sacudido a la atribulada ⁠familia real.

Marius Borg ‌Hoiby, ​de 29 años, hijo de la princesa heredera Mette-Marit e hijastro del príncipe ​heredero Haakon, podría enfrentarse a varios años de prisión si es declarado ‌culpable de los 38 cargos más graves que ‌se le imputan.

Hoiby se declaró ​inocente de cuatro cargos de violación al inicio del proceso. Vestido con un suéter marrón sobre una camiseta blanca y pantalones verde oscuro, se sentó impasible entre sus dos abogados.

El fiscal principal, Sturla Henriksboe, dijo que Hoiby sería tratado como cualquier otro ciudadano noruego. "Él (Marius) no será tratado con mayor o menor dureza por formar parte de esta familia", dijo Henriksboe ⁠en su alegato inicial.

El abogado de Hoiby, Petar Sekulic, dijo anteriormente a Reuters que su cliente ​no admitía culpabilidad penal por los cargos de violación o violencia doméstica, pero sí admitía su responsabilidad por algunos de los asuntos menos graves.

"Dará una explicación detallada al respecto en el tribunal", dijo Sekulic.

El juicio está previsto que se prolongue hasta el 19 de marzo. Hoiby deberá testificar el miércoles.

El domingo, la policía ⁠noruega lo detuvo como sospechoso de causar lesiones físicas, portar un cuchillo y violar ​una orden de alejamiento. El lunes, un tribunal dictaminó que Hoiby durante cuatro semanas. Su abogado dijo a Reuters que estaba considerando presentar un recurso.

El juicio es la crisis más grave que ‍ha afectado a la familia real noruega en tiempos de paz, según el historiador Trond Noren Isaksen, aunque Hoiby no tiene título real y está fuera de la línea de sucesión.

El inicio del juicio se produce pocos días después de que su madre, Mette-Marit, por su "falta ​de criterio" al mantener el contacto con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein después de que este fuera condenado por delitos sexuales contra menores en 2008.

(Información de Gwladys Fouche y Nora Buli; edición ‍de Alison Williams y Andrew Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)