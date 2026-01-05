El hijo de Maduro da su apoyo a Delcy Rodríguez

Así lo declaró hoy el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista capturado en Caracas el sábado y llevado a Nueva York en una incursión militar estadounidense, durante la ceremonia de investidura del nuevo Parlamento.

El hijo mayor de Maduro no descartó ayer la posibilidad de traición en la cúpula del gobierno venezolano, pero hoy se ha alineado rápidamente con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ha asumido el liderazgo interino del país y cuyo nombramiento debe ser ratificado hoy por el Parlamento.

Maduro Guerra también fue quien propuso mantener al hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional. (ANSA).