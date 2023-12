El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang, conocido como 'Teodorín', ha anunciado este miércoles que ha aceptado la oferta de los responsables de la Corporación Espacial Estatal de Rusia (Roscosmos) de embarcarse en el futuro en un viaje al espacio organizado por la propia agencia rusa.

"Los responsables de Roscosmos me han invitado a ser el primero de nuestra región de África en embarcarse en un viaje espacial y he aceptado. Ahora falta que me someta a los exámenes físicos pertinentes o elegir a alguien que me represente", ha manifestado 'Teodorín', hijo del presidente Teodoro Obiang, en sus redes sociales.

El vicepresidente ecuatoguineano, de viaje oficial en Moscú, ha visitado este mismo miércoles el centro de operaciones de Roscosmos "para certificar su potencial y discutir sobre uno de los mayores proyectos de Guinea Ecuatorial", como es el lanzamiento de un satélite propio de comunicación y rastreo.

Por su parte, la máxima autoridad de Roscosmos, Yuri Borisov, ha trasladado a su disposición a cooperar con Malabo en sus "macroproyectos espaciales", y ha solicitado viajar hasta Guinea Ecuatorial en enero de 2024 "para concretar los trámites", según ha informado el Gobierno ecuatoguineano en su página web.