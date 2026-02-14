El hijo del último sah de Irán llama a Trump a "ayudar" al pueblo iraní

El hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, formuló este sábado un llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a "ayudar" al pueblo iraní, y estimó que llegó el "momento de poner fin a la República Islámica".

"El pueblo iraní le ha oído a usted decir que la ayuda está en camino y confía en usted. Ayúdelo", dijo Pahlavi en una rueda de prensa al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Es momento de poner fin a la República Islámica. Es la reivindicación que resuena desde la matanza de mis compatriotas", expresó Pahlavi, quien vive exiliado en Nueva York, refiriéndose a la sangrienta represión de las protestas en Irán el pasado mes.