El hijo del último sha de Irán pide más presión para ayudar a los manifestantes

*

Pahlavi insta a la comunidad internacional a presionar al gobierno iraní

*

Reclama apoyo de sectores del ejército y fuerzas de seguridad iraníes

*

La oposición iraní sigue fragmentada y con escasa presencia organizada dentro del país

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 16 ene - El opositor iraní Reza Pahlavi instó el viernes a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre el gobierno iraní para ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen clerical, incluso cuando la fuerte represión parece haber sofocado ampliamente las manifestaciones.

Pahlavi, hijo exiliado del derrocado sha de Irán, ofreció una conferencia de prensa en Washington el viernes para pedir que se ejerza presión política, económica y militar sobre Teherán.

Afirmó que "amplios sectores" del Ejército y las fuerzas de seguridad iraníes le han "susurrado" su lealtad y que se encuentra en una posición única para garantizar una transición estable en el país.

Habiendo surgido como una voz prominente en la oposición del país, Pahlavi, de 65 años, busca desempeñar un papel en el futuro de Irán, incluso cuando el presidente Donald Trump expresó a principios de esta semana dudas sobre su capacidad para reunir apoyo dentro del país.

"El pueblo iraní está tomando medidas decisivas sobre el terreno. Ahora es el momento de que la comunidad internacional se una plenamente a ellos", dijo Pahlavi.

Pahlavi, residente en Estados Unidos, ha vivido fuera de Irán desde antes de que su padre fuera derrocado en la Revolución Islámica de 1979.

La oposición iraní está fragmentada entre grupos rivales y facciones ideológicas -incluidos los monárquicos que apoyan a Pahlavi- y parece tener poca presencia organizada dentro de la República Islámica.

Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con intervenir en apoyo de los manifestantes en Irán, donde se ha informado de la muerte de miles de personas en la represión de los disturbios contra el régimen clerical. (Reporte de Humeyra Pamuk; información adicional de Simon Lewis; Editado en español por Natalia Ramos)