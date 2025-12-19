El hijo pequeño de Ibrahimovic también firma por el filial del Milan

El hijo menor de Zlatan Ibrahimovic, Vincent, se ha comprometido a los 17 años con el equipo filial del AC Milan, donde jugará junto a su hermano mayor Maximilian, anunció el club lombardo.

"Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic ha firmado su primer contrato profesional. El centrocampista formará parte del equipo Milan Futuro, dedicado al progreso y desarrollo de jóvenes talentos", explicó el Milan en un breve comunicado.

El Milan Futuro compite en la Serie D, la cuarta división italiana, y ocupa el cuarto puesto de su grupo.

Tras pasar por los equipos juveniles del Milan, Vincent Ibrahimovic, de nacionalidad sueca como su padre, se reencontrará en este equipo con su hermano mayor, de 19 años, que fue convocado esta semana por el primer equipo, derrotado en semifinales de la Supercopa de Italia por el Nápoles (2-0) el jueves.

Desde que puso fin a su carrera como jugador en 2023, con el AC Milan, Ibrahimovic forma parte del organigrama de los Rossoneri como asesor del propietario estadounidense del club, Gerry Cardinale.

El exdelantero, que también pasó por París SG, Barcelona, Ajax, Juventus o Inter, marcó 93 goles en 163 partidos, en todas las competiciones con el AC Milan, donde jugó de 2010 a 2012 y posteriormente de 2020 a 2023.