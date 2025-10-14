El himno israelí es abucheado antes del Italia-Israel
El himno israelí fue abucheado por parte de los espectadores del partido entre Italia e Israel, corr
El himno israelí fue abucheado por parte de los espectadores del partido entre Italia e Israel, correspondiente a las eliminatorias para el Mundial 2026, este martes en Udine, según constató un periodista de la AFP.
Cuando comenzó a sonar el himno israelí, parte de los 10.000 espectadores presentes en el encuentro lo abuchearon, para sorpresa aparente de algunos jugadores de la selección israelí, quienes desconcertados, giraron la cabeza hacia las gradas.
El centenar de aficionados israelíes presentes en el estadio cantó el himno y aplaudió a su equipo para intentar cubrir los silbidos y abucheos.
En paralelo a este partido clasificado como de alto riesgo, varios miles de manifestantes propalestinos se reunieron en las calles de Udine para protestar contra "el genocidio" en Gaza a pesar del alto el fuego en vigor.
Esta manifestación estaba supervisada por un dispositivo de seguridad imponente con 1000 policías, helicópteros y drones, y varias zonas de control.
Los manifestantes se mantuvieron a buena distancia del estadio, cuya capacidad habitual de 25.000 plazas fue reducida a 16.000 plazas. Solo se vendieron 10.000 entradas.
Italia, segunda del grupo I con doce puntos, puede asegurarse el segundo lugar, sinónimo de repesca para el Mundial 2026, si vence a Israel (3º con nueve puntos y un partido más).
