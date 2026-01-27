El Hoffenheim confirma su tercera plaza en Alemania, el Leipzig pierde gas

El Hoffenheim se impuso este martes 2-0 en el campo del Werder Bremen y refuerza su tercera plaza de la Bundesliga, mientras que el Leipzig tropezó en St. Pauli (1-1), en dos partidos aplazados de la 16ª jornada de la Bundesliga.

Con 39 puntos, el Hoffenheim se coloca a tres puntos del Borussia Dortmund (42) y a 11 del Bayern Múnich (50), derrotado por primera vez en la temporada en la Bundesliga el sábado ante el Augsburgo (2-1) en su propio Allianz Arena.

El Leipzig, por su parte, afloja el ritmo y cuenta tres puntos menos que el Hoffenheim (36 frente a 39), conservando la cuarta plaza ante el Stuttgart únicamente por la diferencia general de goles (+12 frente a +10).

El Bayer Leverkusen, que disputará un partido aplazado de la 17ª jornada a comienzos de marzo en Hamburgo, acecha con 32 puntos en la sexta posición.

Salvados in extremis la pasada temporada con la 15ª plaza, los hombres de Christian Ilzer están firmando la mejor temporada del Hoffenheim en la Bundesliga, ascendido por primera vez en su historia en 2008.

El Hoffenheim abrió el marcador en el Weserstadion de Bremen justo antes del descanso por medio de Alexander Prass, con un soberbio zurdazo potente desde 20 metros que se alojó en toda la escuadra.

Y dos minutos después de quedarse con diez por la expulsión de Wouter Burger (52'), Grischa Prömel dobló la ventaja (56').

En St. Pauli, barrio de Hamburgo, el Leipzig se puso por delante gracias a un gol de su joven delantero marfileño Yan Diomande en el minuto 66.

Pero en el tiempo añadido, David Raum derribó en el área a Martjin Kaars, que transformó el penalti para rescatar el empate.